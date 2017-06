Famózní Veselý! 26 body dotáhl Fenerbahce k titulu, slaví třetí trofej

Fenerbahce ve čtvrtém finálovém utkání prohrávalo ještě dvě minuty před koncem o 14 bodů, přesto dokázalo ještě srovnat a poslat zápas do prodloužení a v něm zvítězit 98:94. Veselý k tomu přispěl 26 body a 11 doskoky a byl spolu s Bogdanem Bogdanovičem (23 bodů a 9 asistencí) klíčovým mužem vítězů. V předchozích třech finálových duelech nasbíral Veselý dohromady 38 bodů a 20 doskoků.

Fenerbahce v této sezoně nevyšel jen Turecký pohár, který získal Banvit Bandirma. Nejlepší tým Evropy v turecké lize vyhrál posledních 30 zápasů a naposledy prohrál v prosinci.

Amazing season with this group of guys. It was long but worth it. 🏆🏆🏆 #ŞampiyonFener pic.twitter.com/tyHLGUDS6T