Basketbalistky postoupily do čtvrtfinále MS 3x3, čeká je silné Rusko

Po nedělní výhře nad Andorrou a následné porážce s Itálií Češky věděly, že dnes musejí zdolat Argentinu. A to se jim s přehledem podařilo, když ji deklasovaly 21:10 a ukončily tak duel ještě před závěrečným hvizdem dosažením 21 bodů.

"Už před zápasem jsme si říkaly, že jsme zkušenější tým. Argentina neodehrála tolik zápasů a my jsme déle pospolu. Chtěly jsme ve vyrovnaném zápase hrát na zkušenosti. Věděly jsme, že nám ty trojky jednou začnou padat," popisovala Uhrová.

Stejné to bylo následně i proti Bahrajnu, nad nímž zvítězily 21:7. A to i přesto, že se Uhrová šetřila kvůli podvrtnutému kotníku. "Holky hrály hodně často ve třech. Já jsem nastoupila na chvilku, když bylo potřeba. Nechtěly jsme je nějak presovat, aby nám to neubíralo síly na čtvrtfinále," dodala Uhrová.

Češky si tak zajistily druhé místo ve skupině, znamenající čtvrtfinále. Proti nim půjde Rusko, které vyhrálo všechny čtyři zápasy a výrazněji ho prověřily jen Maďarky (12:10).

"My jsme se hodně soustředily samy na sebe a tak chceme jít i do dalších zápasů. Známe je. Už jsou také delší dobu spolu. Musíme hrát rychlejší hru a musí nám padnout z dálky. Všichni tady mají problémy s jejich agresivní obranou, tak by bylo dobré je donutit, aby měly co nejdříve sedm faulů," plánovala Uhrová.

Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Španělsko s Nizozemskem, Švýcarsko s Ukrajinou a Itálie s Maďarskem.