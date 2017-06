FIBA spustila v Praze vzdělávací program, figurují v něm i tři Češi

Mezinárodní basketbalová federace FIBA v pátek v Praze oficiálně zahájila speciální vzdělávací program Time Out, ve kterém se basketbalové osobnosti budou připravovat na další kariéru. Mezi prvními 80 vybranými jmény figurují i tři Češi - kapitán národního týmu Jiří Welsch, další reprezentant Pavel Pumprla a bývalá reprezentantka a nyní hrající trenérka národního týmu v basketbale 3x3 Michaela Uhrová.

"Míša a já jsme byli oslovení Českou basketbalovou federaci. Pavel, který je velmi inteligentní a sečtělý člověk, se o tomto projektu dozvěděl a vyvinul enormní úsilí, aby mohl být jeho součástí. Je to dobře, protože čím víc zástupců tam český basketbal bude mít, tím to bude větší přínos," řekl Welsch.

"Jde hlavně o to hráčům před koncem nebo po konci kariéry představit, jak v životě pokračovat. Beru to jako program, který nám dává možnost poznat ještě další oblast sportu - obchodní, marketingovou, organizační. Pomáhá nám nahlédnout za závěsy, které my jako hráči nevidíme," vysvětlil Welsch.

Projekt Time Out si klade za cíl vzdělávat sportovce, aby byli připraveni po konci hráčské kariéry i na jiné role, než je funkce trenéra. Po absolvování programu by hráči měli být připraveni na funkce ve vedení asociací, klubů, nadací, být dobrými organizátory akcí či pracovat v médiích. Podílí se na tom také vzdělávací program Evropské unie Erasmus a univerzity v Newcastlu a Budapešti.

"V plánu jsou tři týdenní kurzy, kdy fyzicky budeme na místě a od rána do večera se učit. První z nich je už v červenci v Newcastlu, další je na programu příští rok v červnu ve Slovinsku a poslední v září v Maďarsku. To by mělo být doplněno kontinuální prací v průběhu roku," popsal Welsch.

"Součástí jsou i leadership kurzy. To mě celkem zajímá. Před 15 lety jsem v Praze studoval sportovní management na FTVS. Toto pro mě bude návrat k tomu, co jsem okrajově kdysi dělal," dodal kapitán nymburských basketbalistů, který má za sebou angažmá v NBA.

Spolu s ním se přihlásila další velká basketbalová jména jako Maria Stěpanovová, Ann Wautersová, Jelena Dubljevičová, Isabelle Yacoubouová, Bostjan Nachbar či Nataša Kovačevičová, která v roce 2013 přišla při nehodě o nohu.

"Nevím, s kým se seznámím, ale s Bostjanem Nachbarem jsme byli společně draftováni do NBA a seděli v lavici při programu pro nováčky, kde jsme poslouchali přednášky o financích, mediích a dalších věcech. Po 15 letech se scházíme tady. Je to zajímavé setkání," dodal Welsch.