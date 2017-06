Gigantická výměna v NBA! Za Paula obětoval Houston hned 7 hráčů

"V NBA je to nyní závod ve zbrojení a buď se do něj zapojíte, nebo stojíte opodál," řekl generální manažer Houstonu Daryl Morey. "Cítíme, že když dáme dohromady Jamese Hardena a Chrise Paula, dá nám to dostatečnou sílu na to, abychom proháněli nejsilnější celky. Srovná nás to s nimi," dodal.

Clippers tak přišli o svou největší hvězdu, získali však sedm nových hráčů, kteří by měli mezeru zacelit i na dalších pozicích. Konkrétně přišli první rozehrávač Houstonu Patrick Beverley, střelci Lou Williams a Sam Dekker, pivoti Montrezl Harrell a Kyle Wiltjer a také Darrun Hilliard a DeAndre Liggins, které musel Houston vykoupit z Detroitu a Dallasu, aby je mohl zařadit do výměny. Clippers navíc dostanou od Houstonu i právo v prvním kole draftu pro příští rok.

Dvaatřicetiletý Paul patří k nejlepším rozehrávačům NBA. Čtyřikrát byl zvolen do nejlepší pětky soutěže, třikrát do druhé pětky a devětkrát do Utkání hvězd, přičemž v roce 2013 si z něj odnesl i cenu pro nejužitečnějšího hráče. V roce 2006 se stal nováčkem roku poté, co ho jako čtyřku draftovalo New Orleans. Do Los Angeles přestoupil v roce 2011.

Celkem má v NBA odehráno 910 utkání a to s průměry 18,7 bodu, 9,9 asistence a 2,3 zisku na zápas. S americkou reprezentací dvakrát vyhrál olympijské hry.