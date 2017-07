Porazil bych Jordana! NBA provokuje excentrický otec budoucí hvězdy

„Na vrcholu sil bych v zápase jeden na jednoho porazil Michaela Jordana.“ Tak zní zřejmě nejbláznivější vyjádření, kterým na sebe 48letý LaVar Ball upoutal pozornost basketbalových fanoušků. Kolem NBA se vždy pohybuje a pohybovala spousta přehnaně sebevědomých osobností, ale opravdu málokdo si troufne tvrdit, že by porazil šestinásobného vítěze celé NBA a nejlepšího basketbalistu všech dob.

Obzvlášť když Ballovy statistiky činily pouze dva body na zápas za jeden rok strávený v univerzitní lize (v NBA nikdy nehrál). Pro srovnání: Jordan dosahoval v průměru 30 bodů na utkání během angažmá v Chicago Bulls.

Ball má tři syny a všem předpovídá hvězdnou budoucnost. Nejstarší z nich, Lonzo, už odehrál svá první utkání v Los Angeles Lakers a čeká ho premiérová sezona v NBA. Podle slov otce ale už teď dosahuje větších kvalit než dvojnásobný MVP (ocenění pro Nejužitečnějšího hráče sezony) Stephen Curry.

„Řeknu vám to teď a tady: je lepší než Steph,“ šokoval Ball senior letos v únoru. Fanoušci zuří nad velkohubostí hrdého otce, experti kroutí hlavami. LaVar Ball si ale vede svou a i své další dva syny drží zkrátka: sedmnáctiletý LiAngelo Ball bude hrát po vzoru staršího bratra za slavnou univerzitu UCLA z Los Angeles a také patnáctiletý LaMelo má slibnou basketbalovou budoucnost.

LaVar Ball si však nezískává pozornost jen svými výroky. Jeho značka Big Ballers Brand, v níž mají všichni rodinní příslušníci svůj podíl, zaujala především cenami svých produktů. Například jeden pár sportovních bot ZO2 se prodává v přepočtu za více než 11 000 Kč! To není zrovna málo... Ball to okomentoval tak, že kdo si nemůže jeho vybavení dovolit, zkrátka není „big baller.“

Výroky tohoto typu pochopitelně často nezůstávají bez odezvy. Do slovní přestřelky s provokujícím rodičem se pustil Charles Barkley, basketbalová legenda a MVP sezony 1992-1993. Ten se nechal slyšet, že Ball představuje pro svého syna spíše přítěž – Lavar kontroval kritikou, že pokud by Barkley přemýšlel jako on, dokázal by vyhrát titul. Bývalý basketbalista následně vyzval Balla na souboj jeden na jednoho, pozitivní odpovědi se mu však nedostalo.

Pravdou sice je, že Ball svými výlevy synům dvakrát nepomáhá, nevypadá však na to, že by se hodlal zklidnit. S příchodem jeho syna do NBA můžeme očekávat další příliv velikášských výroků.