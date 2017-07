Basketbalisté znají širší nominaci na ME. Místo opor zabojují mladíci

Zatímco Bartoň ukončil hráčskou kariéru, Benda, Schilb a Jelínek se rozhodli nereprezentovat. Pumprla není připraven po vážném zranění a oproti Houškovi se trenér rozhodl dát šanci mladším pivotům. Aktuálně je v širším výběru 22 hráčů. Do konce července lze širší výběr ještě změnit.

Trenér Ginburg pozval několik nováčků, kteří dostanou šanci bojovat o nominaci, ale také o budoucí místo v kádru pro kvalifikaci o mistrovství světa, která začne v listopadu.

Širší výběr se sešel v Praze už v pondělí a začal s přípravou. Zatím však chybí největší hvězdy v čele s Janem Veselým a Tomášem Satoranským, kteří se připojí až na začátku srpna.

Češi budou mít přípravnou základnu v Praze. A to i proto, že je čeká několik cest do zahraničí, tak aby byli blízko letiště. Nejprve vyrazí na dva zápasy do Polska, následně jsou v plánu herní kempy ve Slovinsku, kde se kromě domácího celku utkají s Maďarskem a Gruzií. Generálkou pak bude dvojutkání v Lotyšsku. Mezitím v Praze na Královce přivítají 16. a 18. srpna Turecko a Finsko.

"Vždy mám rád, když se v přípravě odehraje co nejvíce zápasů, protože se tak dá tým nejlépe dohromady. Navíc je to asi nejzajímavější příprava, co jsme kdy měli. Je to dáno i tím úspěchem na posledním ME, takže si nás týmy zvou," ocenil rozehrávač Tomáš Satoranský kvalitu soupeřů. "Jsem rád, že máme atraktivní soupeře i tady v Praze. Je super, že se fanoušci mají na co těšit. Ale nejen na Turecko, protože i Finsko patří ke špičce, i když tam nemají tak slavná jména," dodal.

Kvituje i volbu Lotyšska pro generálku. S tímto soupeřem se čeští hráči dvakrát potkali před dvěma roky na ME, ale také loni v olympijské kvalifikaci, a mohou porovnat svou výkonnost.

"S Lotyšskem jsme poslední dva roky hráli pravidelně. Teď navíc budou mít i Kristapse Porzingise (pivot z NBA), takže budou ještě silnější. Bude to dobrý test toho, jak na tom jsme. Bude to výborná generálka. Ale nejdůležitější bude, jak se vstoupí do šampionátu. Opět začínáme proti domácím a vůbec netuším, co od Rumunska čekat. K tomu musíme celou přípravu směřovat," připomněl Satoranský úvodní duel šampionátu s Rumunskem 1. září. Češi se v Kluži utkají také s obhájcem titulu Španělskem, Maďarskem, Černou Horou a Chorvatskem. Dál postupují čtyři celky.

Širší nominace basketbalistů na ME:

Rozehrávači: Tomáš Satoranský (Washington Wizards/NBA), Jiří Welsch (Nymburk), Jakub Šiřina (Opava), Tomáš Vyoral (Děčín).

Křídla: Vojtěch Hruban, Martin Kříž (oba Nymburk), Tomáš Kyzlink (Bourg/Fr.), Jaromír Bohačík, Michal Mareš, Petr Šafarčík (všichni USK Praha), Lukáš Palyza (Děčín), Filip Halada (Komárno/SR), David Škranc (Pardubice).

Pivoti: Jan Veselý (Fenerbahce Istanbul/Tur.), Patrik Auda (Manresa/Šp.), Ondřej Balvín (Estudiantes Madrid/Šp.), Kamil Švrdlík (Pardubice), Adam Pecháček (Obradoiro/Šp.), Martin Peterka (Nymburk), Dalibor Fait (Jindřichův Hradec), Pavel Grunt, Filip Petružela (oba USK Praha).