Magicův nástupce září. Pozornost upoutal rekordem, ale také výběrem bot

Je považován za velký basketbalový talent. Jako dvojku letošního draftu si ho vybrali slavní Los Angeles Lakers. Pozornost mu však často „kradl“ jeho otec LaVar Ball svými šokujícími výroky. V posledních dnech se však jméno Lonzo Ball znovu stalo tím častěji skloňovaným. A právem. V NBA Summer League, kde nastupují hráči z uplynulých dvou draftů a hráči bez kontraktu, nadchl fanoušky i experty. A nejsou to pouze výkony, čím poutá pozornost.

LaVar Ball nezískával svými velkohubými prohlášeními nejstaršímu ze svých tří synů příliš sympatie u fanoušků. „Je lepší než Stephen Curry,“ pronesl například troufale. Fanoušci kroutili hlavami: říct o devatenáctiletém klukovi, že je lepší, než dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA? Taková drzost! Poslední dny však ukazují, že je v mladším Ballovi opravdu velký talent.

Magic Johnson, jeden z nejlepších basketbalistů historie a současný prezident Los Angeles Lakers, ho označil za novou tvář slavného klubu. Dokonce mu uvolnil pozici výměnou jiného talentovaného rozehrávače D’Angela Russella. Přesto Ballovo první utkání v předsezonní Summer League neproběhlo podle představ. Zaznamenal pouze pět bodů, jeho střelecká úspěšnost byla přímo otřesná (2-15). Dvojka draftu se však nenechala rozhodit - a v dalších třech zápasech rozjela galapředstavení.

Hned následující utkání proti Boston Celtics zaznamenala budoucí hvězda NBA díky 11 bodům a stejnému počtu doskoků a asistencí triple-double (dvojciferná hodnota u třech statistických ukazatelů). Byl to vůbec první triple-double v třináctileté historii NBA Summer League!

Do následujícího duelu sice vinou drobného zranění nezasáhl, to ale dokonale vynahradil heroickým výkonem hned o dva dny později, kdy se jeho Lakers střetli s Philadelphií. Lonzo Ball si připsal 36 bodů, 8 doskoků, a 11 asistencí a mohl slavit těsné jednobodové vítězství. V zatím posledním zápase sice proměnil pouze šest ze svých dvaceti střeleckých pokusů, ale na kontě mu přistál druhý triple-double. Talent, který oslňuje skvělým přehledem ve hře i impozantními asistencemi, tak dokazuje, že do něj naděje nejsou vkládány nadarmo.

Ball na sebe upozornil ještě jednou věcí. Jeho rodině patří firma Big Ballers Brand, vyrábějící mj. sportovní obuv. Devatenáctiletý rozehrávač v ní má svůj podíl. I proto překvapil výběr bot, ve kterých nastoupil ke svému třetímu a čtvrtému zápasu. Nezvolil totiž překvapivě pár z rodinné značky, ale preferoval Adidas a Nike, což nemohlo uniknout pozornosti fanoušků ani slavnému LeBronu Jamesovi. 32letá superstar na svůj Instagram přidala krátké video ukazující Balla v Nike botách s krátkým komentářem: „Just. Do. It.“