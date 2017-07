Práci s dětmi mám po mamce, říká Satoranský. Na kemp přivedl i kouče z NBA

Přivedl jednoho ze svých trenérů z NBA, připravil pro ně speciální kurzy či výbavu z NBA a nechal je i házet unikátními míči v barvách Washingtonu Wizards od ČEPS. „Máme tu spoustu mladých hráčů, na nichž je radost vidět nejvíc a to je to, co mě na tom uspokojuje,“ řekl basketbalista Tomáš Satoranský, který na pražské Folimance vede i letos svůj kemp s dětmi a začínajícími nadějemi.

Jaká je motivace pořádat takovýto kemp?

„Myslím, že každý ambasador svého sportu by se měl dál tomu sportu věnovat a pomáhat dětem, které to baví. Jde o to, aby se ten sport dál vyvíjel. Navíc myslím, že za poslední dva dny jsem si potvrdil, jaký o to ti kluci mají zájem. Snad jim to pomůže třeba i v budoucí kariéře a bude je to motivovat dál pracovat.“

Na co se nicméně s touto věkovou kategorií zaměřujete?

„S některými skupinami je to docela těžké, protože pro ty nejmenší je řada věcí ještě složitá. Pro ně se to tedy snažíme udělat zábavnou formou. Pak už jsou tu ale šikovní kluci, na nichž je znát, že mají velký talent a zde se snažíme hlavně pracovat na základních detailech, jako jsou driblink, přihrávka… a nakonec je necháme hrát, protože na to se nejvíce těší. Musím říct, že jsou i hodně soutěživí, což mě překvapilo a zároveň potěšilo. Uvidíme, jak to bude další dva dny, kdy tu bude starší skupina a v pondělí ti největší talenti. To budeme mít detailnější.“

Jak nicméně hodnotíte sám sebe v práci s mladými?

„Zatím dobře. Když přijdu sice z kempu domů, tak cítím únavu, zvlášť když pracuji s těmi menšími, kteří mají obrovské množství energie. Jenže já sám byl také hyperaktivní, takže to je v pohodě. Myslím, že pro to mám i základy od mamky, která s dětmi přijde do styku každý den, protože pracuje ve školce. Od ní mám ty charakteristiky, že dokážu s těmi nejmenšími komunikovat ale i si zjednat respekt.“

Navíc vám v kempu pomáhá i jeden z trenérů Washingtonu Wizards Ryan Richman. Jak vás tohle těší?

„Je to super, že tu Ryan je. Jednak z pohledu kempu a jednak, že ho pak můžu využít v mém tréninku. S Ryanem totiž často před zápasy v NBA pracuju a už víme, jak by naše práce měla vypadat. I tady se zaměřujeme na střelbu a další základní věci. Funguje to dobře a je fajn, že je tu delší dobu a ne jen na jeden nebo dva tréninky. Měli jsme je už před kempem a budeme je mít i po, takže to je dobře i směrem k reprezentaci, že si mám kde zatrénovat.“