Lepší výkon, ale druhá porážka. Basketbalisté opět padli v Polsku

Češi stále postrádali své hvězdy Tomáše Satoranského a Jana Veselého, přesto se oproti pátku výrazně zlepšili. Sice také rychle prohrávali o deset bodů, ale pak vyrovnali hru. Zlepšil se mimo jiné nejužitečnější hráč uplynulé sezony NBL Jaromír Bohačík.

Polsko o výhře rozhodlo až ve třetí čtvrtině, kdy se Češi trápili v útoku a náskok domácích narostl na 26 bodů. V poslední části se však svěřenci trenéra Ronena Ginzburga přeci jen rozstříleli, hlavně Auda s Palyzou, který zaznamenal čtyři z šesti českých trojek, a prohru zmírnili.

"Výsledkově jsme dnes hru sice zlepšili, ale pořád je tam plno věcí, na kterých musíme zapracovat. Také nutno přiznat, že Poláci dnes nehráli v plné sestavě a naplno, takže výsledek je tím trochu zkreslený. Myslím, že když půjdeme krok za krokem a ještě se k nám připojí hráči, na které čekáme, tak to bude v pohodě," uvedl křídelní hráč Tomáš Kyzlink.

Nyní se Češi vrátí do Prahy, kde jim v pondělí začne další fáze přípravy. Postupně by se měli připojit Satoranský s Veselým a Ondřejem Balvínem. Příští víkend pak český výběr odcestuje na herní soustředění do Slovinska.

Polsko - ČR 85:72 (22:16, 46:34, 68:47)

Nejvíce bodů: Gielo 13, Cel 12, Szymkiewicz 9 - Palyza 14, Auda 13, J. Bohačík 12. Fauly: 26:30. Trestné hody: 32/25 - 28/17. Trojky: 10:7. Doskoky: 38:38.