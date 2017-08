Za Trumpem nepůjdu! Hvězdný Durant odmítá navštívit Bílý dům

Je to každoroční rituál. Vítězný tým NBA je pozván do Bílého domu, kde se setkává s prezidentem USA. Posledních osm let to byla pro basketbalisty radost, neboť Barack Obama patří k velkým fanouškům NBA. Jenže časy se s nástupem Donalda Trumpa mění. A stejně tak ochota šampionů prokázat mu návštěvou Bílého domu respekt.