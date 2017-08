Forma před ME stoupá, basketbalisté přejeli Finsko a mají druhou výhru

Čeští basketbalisté v přípravě na mistrovství Evropy přehráli doma v Praze na Královce dalšího účastníka šampionátu Finsko 83:62. Potvrdili tak stoupající formu a získali druhou výhru v přípravě z dosavadních osmi zápasů. Před odjezdem na šampionát už je čeká jen odveta s Finskem za zavřenými dveřmi a dvojutkání v Lotyšsku. Vítězství nad Finskem je o to cennější, že půjde o jejich největšího soupeře v nadcházející kvalifikaci o mistrovství světa.

"Výkon se zlepšuje zápas od zápasu. A jsme rádi, že jsme to teď potvrdili i výsledkově. Po vyhraném zápase se člověk cítí přeci jen jinak," řekl Jaromír Bohačík, který opět táhl tým střelecky. "Také je dobře, že jsme si je mohli před kvalifikací okouknout a už je budeme znát," dodal.

Češi začali utkání velmi dobře a po první čtvrtině vedli 20:7. Pak ale Finsko výrazně zlepšilo obranu, zdvojovalo českou hvězdu Tomáše Satoranského, získávalo tak míče a z brejků dávalo snadné koše. V poločase už o bod vedlo.

Čeští basketbalisté si v přípravě na ME připsali druhou výhru, když v Praze na Královce přehráli Finsko 83:62. Jak hodnotil vítězství Jaromír Bohačík? Bohačíka těšilo, že Češi Finům vnutili svou hru. Před ME chce zlepšit obranu

"Tomáše zdvojovali a nechávali hrát nás ostatní. Takže je důležité, abychom se víc zapojovali a pomáhali Satymu, protože to takhle asi bude celý šampionát. Nesmíme ho nechat v tom agresivním zdvojení samotného. Určitě to budeme rozebírat na videu," uvedl Bohačík.

"Finsko změnilo obranu a my jsme se s tím nebyli schopni vypořádat. Máme hru hodně založenou na cloně a tu nám zdvojovali, takže nám toho moc nefungovalo. Naštěstí jsme je nenechali víc odskočit, přišel poločas a mohli jsme na to reagovat a zklidnit to," přidal Vojtěch Hruban.

Do druhé půle vlétli Češi jako uragán, zrychlili hru a nutili soupeře k chybám. Trefovali se z dálky a jejich vedení rychle narůstalo. Do poslední čtvrtiny šli s náskokem 15 bodů a nakonec vedli až o 27 bodů, než Finsko v závěru alespoň snížilo.

"Tenhle tým hodně chce, v tom je jeho síla. I jak se pořád omílají absence, tak se tým chce ukázat a na vstupech do poločasů je to hodně vidět. Chceme ukázat, že i v tomto složení chceme být konkurenceschopní," připomněl Hruban absenci druhé z hlavních českých hvězd Jana Veselého.

Nejlepšími českými střelci byli s 16 body Satoranský, který přidal i pět asistencí, a Jaromír Bohačík. Po 12 bodech přidali Lukáš Palyza a Martin Kříž.

"Je to naše druhá výhra, navíc nad kvalitnějším soupeřem, než bylo Maďarsko, které bylo unavené. Jsme rádi, že se nám povedlo vyhrát jeden ze zápasů doma před našimi fanoušky. Pro další vývoj a sebevědomí před šampionátem nám to určitě pomůže. Také jsme rádi, že je to nakonec takovým rozdílem," prohlásil Kříž.

"Hlavně potěšil výkon a ne výsledek, protože výhry budou důležité až na Eurobasketu. Nám jde hlavně o to, že se naše výkony pořád posouvají nahoru. Dokázali jsme konečně ve slušném tempu odehrát až na pár minut celý zápas a neměli jsme tam více hluchých míst," těšilo Hrubana.

ČR - Finsko 83:62 (20:7, 35:36, 64:49)

Nejvíce bodů: Satoranský a Bohačík po 16, Kříž a Palyza po 12, Švrdlík 8 - E. Murphy a Lee po 10, Salin 9. Fauly: 18:21. Trestné hody: 21/12 - 17/10. Trojky: 9:4. Doskoky: 32:34.