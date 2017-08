Druhý basketbalista roku Satoranský: Příští rok budu snad úspěšnější

Takže své druhé místo takto berete?

„Já jsem to říkal, už když Honza vyhrál, že ta jeho sezona je ohromná. Je to velký úspěch jak týmový, tak individuální a stal se třetím Čechem, který dokázal. Moje sezona byla spíše nahoru dolu a provázaná osobním trápením. Takže myslím, že to bylo letos jasné.“

V příštím roce může přijít ale správný čas na odvetu, ne?

„Samozřejmě, s tím počítám, že udělám vše proto, aby ta další sezona byla úspěšná. A že potvrdím to, že ty druhé sezony v NBA bývají pro evropské hráče lepší.“

Co i říkáte třetí místo Jaromíra Bohačíka? Bude na něj o to větší tlak na blížícím se ME?

„Myslím, že ne. Že soupeři nebudou řešit, kdo byl třetí basketbalista roku v Česku. Myslím, že je to ale oprávněné. Trochu jsem to tušil, protože měl výbornou sezonu, byl MVP domácí ligy a předvádí výborné výkony i v přípravných zápasech. Říkal jsem, že to musí brát na sebe, že to v útoku nesmí ležet jen na mě a on je velmi kvalitní a agresivní hráč. Myslím, že to dokazuje.“

Od vás se tedy speciálního tlaku nedočká?

„Určitě ne. Já se spíše snažím, aby na kluky nebyl ten tlak nějak obrovský, aby hráli v co nejlepší pohodě a stres na ně nebyl, protože nemají s takovýmito akcemi zkušenosti. Myslím, že zatím výborně bojují a hrají odhodlaně.“

Jak tedy vyhlížíte blížící se mistrovství Evropy?

„Moc se na to těším. Myslím, že se na to těší celý mančaft. Čeká nás ještě poslední zájezd do Lotyšska, kde bychom se chtěli dál zlepšovat. Myslím, že máme ještě co zlepšit. Poslední poločas s Finskem vypadal celkem dobře, ale je před námi ještě velká cesta. Je to můj třetí šampionát, tu atmosféru jsem si už zažil a je to něco neskutečného.“