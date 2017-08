Do nominace basketbalistů na ME se nevešli Vyoral a Pecháček

Do konečné nominace českých basketbalistů na mistrovství Evropy se neprobojovali Tomáš Vyoral a Adam Pecháček. Trenér Ronen Ginzburg naopak na poslední chvíli na soupisku dopsal pivota Šimona Puršla.

"Tomáš Vyoral si poranil kotník při poslední přípravě a není jasné, kdy by byl k dispozici, proto nechceme riskovat, že by nám jeden hráč chyběl. A co se týká Adama Pecháčka, tak jsme se rozhodli jet s jinou sestavou pivotů," řekl Ginzburg na dnešním setkání s novináři.

Češi v úterý vyrážejí do Kluže, kde v pátek vstoupí do šampionátu zápasem proti domácímu Rumunsku. V základní skupině je dále čekají Španělé, Maďaři, Černohorci a Chorvaté. Ginzburgovi svěřenci obhajují sedmé místo.

Nominace basketbalistů na ME:

Rozehrávači: Tomáš Satoranský (Washington Wizards/NBA), Jiří Welsch (Nymburk), Jakub Šiřina (Opava).

Křídla: Vojtěch Hruban, Martin Kříž (oba Nymburk), Tomáš Kyzlink (Bourg/Fr.), Jaromír Bohačík (USK Praha), Lukáš Palyza (Děčín).

Pivoti: Patrik Auda (Manresa/Šp.), Kamil Švrdlík (Pardubice), Martin Peterka (Nymburk), Šimon Puršl (Zaragoza/Šp.).