Bazén před hotelem a výhled na Kluž. Tak bydlí basketbalisté na ME

PŘÍMO Z RUMUNSKA | Z okna koukají na Kluž pod sebou, a pokud by jim bylo příliš horko, mají k dispozici venkovní bazén. „Překvapilo mě to tady. Hotel je hezký a i jídlo je v pohodě,“ popsal český basketbalista Tomáš Satoranský Grand Hotel Italia, v němž národní tým bydlí po dobu základní skupiny na ME. Do haly či posilovny je i vozí speciálně pomalovaný autobus.

Při příjezdu míjíte luxusní vily na svahu, silnice jsou raději zpomalené retardéry a na obrovském parkovišti si nemůžete nevšimnout oblepených autobusů. Chorvatský, maďarský, španělský, černohorský, rumunský… a i ten český.

„Jsem mile překvapný, jak vypadá organizace, hotel super, jídlo skvělé. Vše tu po organizační stránce šlape. Nemůžeme si na nic stěžovat, “ říká Tomáš Satoranský o Grand Hotelu Italia, kde čeští basketbalisté bydlí během základní skupiny mistrovství Evropy.

Jde o oficiální hotel všech týmů. Není divu, že vás uvítá noblesní vstupní hala, křišťálové lustry… K dispozici mají Češi i svou konferenční místnost s velkým plátnem, na dosah jsou tenisové kurty nebo venkovní bazén. Jen jedna noc zde vyjde běžně na devadesát euro.

„Já doufám, že bazén tady nikdo z nás moc využívat nebude. Nepřijeli jsme sem na dovolenou,“ usmál se Jiří Welsch. „Hotel ale vypadá dobře a zázemí je super. Zrovna před chvílí jsem říkal, že by mě zajímalo, jak to vypadá, když se opustí tento areál. Jak to vypadá za těmi hranicemi,“ usmál se zkušený reprezentant.

To však Češi dostanou šanci důkladně poznat. Nejen při cestě do haly, která trvá s eskortou zhruba 15 minut, ale do města, na nějž jinak mají někteří parádní výhled z pokoje, musí i do posilovny.

„Původně měla být posilovna tady, slíbili ji postavit, ale pak se to asi zavrhlo, takže ji neudělali. Musíme tedy do centra, kde je zařízená veřejná velká posilovna, ale to je v pohodě. Není to takový problém, když se to řekne dopředu,“ říká Vojtěch Hruban.

Zatímco základní skupiny ME se v Helsinkách a Tel Avivu rozjíždí už ve čtvrtek, Čechy čeká vstup do turnaje až v pátek – duelem s domácím Rumunskem, na které má přijít plná hala.

„Mluvil jsem i s Georgem Muresanem, když jsme hráli s Washingtonem proti San Antoniu a to už jsme věděli, že budeme oba tady v Kluži. Povyprávěl nám o městě a popřál štěstí. Říkal, že je to basketbalové město, kde nás budou fanoušci milovat, tak jsem na to zvědavý,“ dodal Satoranský.