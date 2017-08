Kříže vybrali na doping. Já byl v pohodě, ale Popovič nadával, smál se

PŘÍMO Z RUMUNSKA | Je jedním z nováčků na ME a s blížícím se startem to cítí stále víc. „Nálada v týmu je ale na dobré vlně. Máme ještě dost času na to připravit se na ten první zápas a doufejme, že to dopadne v náš prospěch,“ přiznává Martin Kříž, před pátečním úvodním zápasem s Rumunskem, kde bude jedním z těch, který se bude muset rvát s jejich silnými pivoty.

Co tedy čekáte od samotných Rumunů?

„Tento zápas nám hodně napoví o rozložení sil ve skupině. Je to pro nás jeden ze základních cílů – porazit Rumunsko. Pevně věřím, že na to máme a že vyhrajeme.“

Prý jste si i ve čtvrtek ráno vylosoval Černého Petra na dopingovou zkoušku.

„Jestli se tomu dá říkat Černý Petr, tak jo. Asi jsem si to sám přivolal, protože když nám ve středu na večeři řekli, že to proběhne, tak jsem si říkal, kdy jsem vlastně naposledy byl na dopingovce. Bylo to asi před dvěma lety. Tak jsem si hned říkal, že to padne na mě a měl jsem pravdu. Za pět osm mi zaťukali na dveře a byl jsem vylosován.“

Jaké to bylo probuzení?

„Já si rád přispím, takže nic moc. Takhle po ránu je to složité a nepříjemné, ale je to součást mistrovství, takže nic neobvyklého.“

Možná jste si o to řekl i výkony v přípravě, ne?

„Nevím, na základě čeho to bylo vybráno.“

Kolik to nakonec vzalo času?

„Asi 45 minut. Byly tam nějaké komplikace, ale nakonec to proběhlo v pořádku.“

Jak to?

„Atmosféra byla docela napjatá, protože se hráči měli budit postupně, abychom se tam nesešli všichni najednou. Jenže když jsem přicházel já, tak už nás tam bylo šest a další přicházeli. Takže doktoři a manažeři týmů byli v docela napjaté atmosféře.“

Byly tam i hvězdy, co to těžce nesly?

„Byl tam Popovič nebo Moldeavanu. Ale moc jsem nevnímal, kdo tam byl. Popovič nadával, ale to jsem už odcházel.“ (směje se)