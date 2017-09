Peterka se bude rvát s hvězdou Moldoveanem. Ubránit ho bude klíč, ví

PŘÍMO Z RUMUNSKA | Jmenuje se stejně jako tiskový mluvčí basketbalové reprezentace a ti dva rádi na to téma i zažertují. Je to však on, kdo se dnes bude na hřišti přetahovat s hlavní rumunskou oporou Vladem Moldoveanem. „Pro mě je ale mistrovství Evropy splněný sen,“ říká český pivot Martin Peterka. V úvodním utkání celého turnaje (19.30) by neměl chybět v základní sestavě.

Nemáte však s tou shodou jmen s tiskovým mluvčím trable? Nechtějí po vás něco zařizovat?

„No, mám jeden čerstvý zážitek. Na pasové kontrole tady v Kluži jsem šel hned po Martinu Peterkovi acelník se mě zeptal, jestli jsme bratři. Odvětil jsem, že ne. Že u nás nemohou mít sourozenci stejné jméno. (směje se) Jinak s tím problém nemáme. Jeden má na letence junior a druhý senior. (Do řeči se vloží opodál stojící tiskový mluvčí: Já jsem ten senior, protože jsem starší.) Jo, já jsem ten junior, takže se cítím dobře.“

Ale čistě hypoteticky, jak by to vypadalo, kdybyste byli na soupisce oba dva? U koho by byla římská jednička a u koho dvojka?

(podívá se vedle sebe) Jednička by byla u mě (zašeptá).

720p 360p <p>Nachází se vedle místního fotbalového stadionu, kde hraje i rumunský národní tým. Když na to ale přijde, i tahle Sala Polivalenta dokáže stvořit pořádné peklo. „I George Muresan mi říkal, že Kluž je basketbalové město,“ směje se Tomáš Satoranský a právě před tímto kotlem 10 tisíc fanoušků má dnes čelit na úvod ME domácí reprezentaci. Podívejte se, jak vypadá.</p> REKLAMA Hala jako peklo. Usmaží dnes aréna v Kluži české basketbalisty? • VIDEO Ivo Pospíšil (Sport)

Jak se tedy připravujete na start ME? Pod košem vás určitě čekají ostré souboje s rumunskou oporou Vladem Moldoveanem, že?

„Ano, sedovali jsme video. On se ničeho nebojí a zvedá každou pozici. Viděli jsme zápas, kdy dal za jednu čtvrtinu snad čtyři trojky. Klíčem k úspěchu bude pohlídat hlavně jeho, ale jsou tam i další hráči, kteří se mohou utrhnout. Nebude to jenom o něm.“

Jaké tak převládají pocity před vypuknutím turnaje? Jste spíše nervózní nebo natěšený?

„Zatím jsem natěšený, nicméně očekávám, že s blížícím se zápasem budu nervózní. Rád hraji před více lidmi, takže až přiběhneme do haly a začneme se rozcvičovat, tak to z nás všech spadne.“

Máte nějaké zkušenosti s rumunským basketbalem?

„Nemám. Na žádné Evropě jsem proti nim nehrál. Ani na klubové úrovni.“

A deset tisíc fanoušků na basketbale, jako hrozí večer, jste už zažil?

„Pouze jako divák. Jako hráč jsem nejvíc zažil na šestnáctkách v Pardubicích. Tehdy dorazilo do arény asi pět a půl tisíc lidí.“

Může domácí prostředí smazat rozdíly ve výkonnosti Rumunska a Česka?

„Může, ale bude záležet, jak se s tím domácí tým popasuje. Někdy to totiž může nabudit, ale někdy také svazovat. Vstup do každého utkání je důležitý. Proti Rumunsku však bude z mnoha hledisek extrémně důležitý.“

Souhlasíte tedy s tím, že musíte hned soupeře, jak se říká, chytit pod krkem?

„Určitě. Začátek bude opravdu důležitý. Když jim dáme čichnout, tak jim domácí prostředí dvojnásobně bude pomáhat. Vyblázní je a to se pak může stát vše. Budou třeba dávat střely, které by normálně nedávali.“