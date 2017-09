Česko - Rumunsko 83:68, basketbalisté na úvod ME zvládli klíčový duel

Čeští basketbalisté zvládli na úvod mistrovství Evropy důležitý zápas Rumunskem, které porazili 83:68. Domácí tým, který se na závěrečném turnaji představil po 30 letech, vzdoroval jen v první půli, po přestávce Češi zabrali a dokázali soupeři odskočit na rozdíl 13 bodů. V úvodu čtvrté části to bylo dokonce o dvacet, Rumuni pak ale přeci jen výsledek zkorigovali. V českém dresu se 25 body blýskl Vojtěch Hruban, skvělý Tomáš Satoranský nastřádal 20 bodů, 13 doskoků a 6 asistencí.

Češi díky výhře splnili jeden z prvních úkolů ke splnění cíle postoupit ze základní skupiny v Kluži do play off v Istanbulu. K tomu potřebují ještě minimálně jednu výhru.

Češi chtěli hned v úvodu domácí výběr znervóznit a vytvořit na něj větší tlak, což se díky přesné střelbě za tři body a agresivnímu presinku podařilo, a rychle získali šestibodové vedení. Ale i Rumunsko střílelo velmi přesně z dálky a udrželo krok.

Problémy dělal především nejzkušenější rumunský hráč Vlad Moldoveanu, který proměňoval i těžké střely a výrazně zaměstnával českou obranu. Na druhé straně zase Satoranský potvrzoval roli největší české hvězdy. Proměňoval trojky, dirigoval hru a předvedl i efektní smeč. Ukazoval se tak v dobrém světle před zraky viceprezidenta Washingtonu Tommyho Shepparda, který přiletěl svého hráče na šampionát sledovat.

Českému výběru vyšel vstup do druhé půle a po trojkách Vojtěcha Hrubana a Lukáše Palyzy rychle vedl o deset bodů. Především však svěřenci trenéra Ginzburga výrazně zlepšili obranu a šest minut nedovolili soupeři dát ani bod. Získali tak patnáctibodové vedení, které si udržovali.

Kromě Satoranského hrál velmi dobrý zápas i Hruban, autor 25 bodů, při bránění Moldoveana se činili Martin Kříž s Jiřím Welschem a své minuty odehrál dobře i rozehrávač Jakub Šiřina. Celkově ale odváděli Češi ve druhé půli především velmi dobrý kolektivní výkon. Rumuni se sice ještě snažili s výsledkem něco udělat, ale Češi si náskok zkušeně hlídali a nedovolili drama.

V dalším utkání čeká český výběr v sobotu od 16:45 obhájce titulu Španělsko.

Rumunsko - ČR 68:83 (22:21, 38:40, 47:62)

Nejvíce bodů: Moldoveanu 24, Paliciuc 12, Calota-Popa 7 - Hruban 25, Satoranský 20, Kříž a Auda po 8. Fauly: 21:21. Trestné hody: 19/15 - 17/14. Trojky: 9:9. Doskoky: 40:34.

Maďaři potrápili Chorvaty

Největší soupeř českých basketbalistů v boji o postup Maďarsko začal turnaj v Kluži porážkou 58:67 s Chorvatskem. Favoritovi ale Maďaři byli vyrovnaným soupeřem a Chorvatsko rozhodlo až v poslední čtvrtině. Obhájce titulu Španělsko začal výhrou 99:60 nad Černou Horou.

Maďaři byli od začátku utkání výrazně nabuzenější i díky podpoře několika stovek svých fanoušků v klužské hale Polivalenta. Celý duel s papírově druhým nejsilnějším celkem ve skupině drželi krok a ještě do poslední čtvrtiny šli za těsného vedení.

Pak ale Chorvatsko potvrdilo své zkušenosti a kvalitu a zejména díky hvězdám z NBA Dariu Šaričovi (15 bodů) a Bojanu Bogdanovičovi (23 bodů) splnilo roli favorita. Maďarsko však bojovným výkonem poslalo varování českým basketbalistům před pondělním vzájemným zápasem, který by měl podle papírových předpokladů rozhodovat o postupu ze skupiny do play off.

Komplikací by ale pro Maďarsko mohly být zdravotní potíže opory Ádáma Hangy, který zápas nedohrál. "Věřím, že příště nastoupím. Dohrál bych i dnes, ale trenér to nechtěl riskovat," řekl Hanga na tiskové konferenci.

Hlavní favorit turnaje Španělsko vstoupil do skupiny C snadnou výhrou nad Černohorci o 39 bodů, přestože jeho opory ve druhé půli odpočívaly. Nejlepšími střelci byli bratři Willy a Juancho Hernangomezové, kteří dali 18 a 13 bodů.

Klíčová postava španělského celku Pau Gasol za 19 minut hry stihl deset bodů, osm doskoků a pět asistencí. Diváky ze sedadel zvedal zejména rozehrávač Sergio Rodríguez, který už v první čtvrtině předváděl exhibiční kousky a za 14 minut hry nasbíral sedm bodů a deset asistencí.

Černohorce nezachránil ani pivot z NBA Nikola Vučevič, který sice dělal soupeři problém pod košem, ale nakonec kvůli menší úspěšnosti střelby nasbíral jen 16 bodů.

Ve skupině D vyhrála Belgie 103:90 nad Velkou Británií. Nejlepším střelcem utkání byl s 21 body bývalý hráč Nymburku Maxime de Zeeuw. Srbsko pak splnilo roli favorita proti Lotyšsku, ale na výhru 92:82 se hodně nadřelo. Hvězdou utkání byl s 30 body vítěz Euroligy Bogdan Bogdanovič. Za Lotyšsko dali 23 bodů Dairis Bertans a 18 bodů Kristaps Porzingis.

Skupina C (Kluž):

Chorvatsko - Maďarsko 67:58 (20:20, 39:36, 52:53)

Nejvíce bodů: Bogdanovič 23, Šarič 15, Tomas 8 - Perl 12, Vojvoda 11, Keller 8.

Španělsko - Černá Hora 99:60 (26:14, 51:29, 70:44)

Nejvíce bodů: W. Hernangomez 16, J. Hernangomez 13, P. Gasol 10 - Vučevič 16, Pavličevič 13, Mihajlovič 8.

Skupina D (Istanbul):

Belgie - Velká Británie 103:90 (54:53)

Srbsko - Lotyšsko 92:82 (45:47)

Turecko - Rusko 73:76 (33:36)