Čeští basketbalisté hrají na úvod mistrovství Evropy v Kluži klíčový duel, který napoví o jejich ambicích. Proti domácímu Rumunsku potřebují nutně zvítězit, aby mohli reálně pomýšlet na postup do play off v Istanbulu. Zaváhání s outsiderem skupiny C by jejich šance výrazně oslabilo. Duel sledujte od 19.30 v naší podrobné ONLINE reportáži.