Pro nás je tu každý zápas boj. Nečekejme respekt, tuší Satoranský

PŘÍMO Z RUMUNSKA | Střílel, přihrával a dokonce se nebál i usměrnit Martina Peterku důraznou výtkou. „Musím ale kluky pochválit, bojovali jsme,“ usmál se Tomáš Satoranský poté, co třeba dvaceti body, třinácti doskoky a šesti asistencemi pomohl k vítězství v úvodním duelu ME nad Rumunskem 83:68.

Jak je to důležitý vstup do turnaje?

„Superdůležitý. Tohle byl náš cíl. Museli jsme porazit Rumunsko, abychom měli šanci na postup, protože je to papírově nejlehčí soupeř. Ale není to nikdy lehké vstoupit do turnaje zvláště proti domácímu týmu. První poločas nebyl úplně povedený, ale musíme dát respekt soupeři, který bojoval a dobře střílel. Ve druhé půli jsme zlepšili obranu a jsme šťastní.“

Mnohem víc to ale připomínalo boj, že?

„Pro nás každý zápas na turnaji bude boj, protože nemáme tak velké hráče pod košem, ale jsme vyšší na perimetru, tak to musíme něčím nahradit. Všichni jsme bojovali, odvedli dobrý výkon na doskoku, Vojta skvěle bránil, o jeho útoku ani nemluvím. S druhým poločasem jsem spokojený.“

I vy jste ale dal dvacet bodů. Jste spokojený i se svým výkonem?

„Musím hrát agresivně, otevírat prostor pro kluky, chodit do koše, víc střílet, což není úplně můj styl, ale Luboš Bartoň mě k tomu tlačí, abych si bral víc střel a strhával tak spoluhráče. Někdy volím špatnou střelou, ale je dobře, že jsem agresivní a teď mi to pomohlo ve vstupu do utkání.“

Navíc jste v úvodu i ukázal bouřlivé emoce…důrazně jste něco vysvětloval Martinu Peterkovi.

„To já se nebojím nikdy, s tím opravdu nemám problém. Jsou to ale emoce. V nich a v tom hluku občas zařvu. Martin Peterka to ale chápe, že je to pozitivní a jedeme dál.“

Co jste tedy změnili v poločase?

„Zlepšili jsme obranu jeden na jednoho a už jsme si nemuseli tolik vypomáhat, z čehož jsme v první půli dostávali dost volných střel. Zagresivnili jsme obranu, získávali míče a chodili rychle dopředu, což je naše hra. Zatímco při hře pět na pět se trápíme.“

Jak moc nepříjemný byl pivot Moldoveanu, autor 24 bodů?

„Je silný a výborný střelec. Dělal nám problémy, protože jsme všechno v obraně přebírali. Je to jejich nejlepší hráč a zase to ukázal.“

Navíc se zdálo, že byl i víc chráněný rozhodčím, souhlasíte?

„Bylo tam pár momentů, kdy oni dostali faul a my ne. Ale nesmíme se zaobírat rozhodčími. I když to bylo docela v průnicích pískané na jednu stranu a třeba na Vojtu tam nebylo pískáno několik faulů. Nemůžeme ale očekávat respekt rozhodčích, protože jsme outsideři, tak si to nesmíme brát.“

Bylo to tedy těžké uhrát si jen na jednu technickou chybu?

„No už mi hrozila i druhá. Máme ale celkem disciplinovaný tým a kluci vědí, že ten respekt takový nemáme, zvláště když nás pískal Portorikánec. Disciplínu jsme ukázali. Jediný, kdo dostal technickou, jsem byl já.“

Kolik ten zápas tak vzal sil?

„Já vím, že odehraju hodně minut. Je dobře, že mě trenér dává na lavičku v závěru čtvrtin, na tom má zásluhu i Luboš Bartoň. Zvláště když tam může dát Kubu Šiřinu, který teď odehrál asi nejlepší utkání, jaké jsem od něj viděl. Je důležité, aby i on cítil tu zodpovědnost. Na konci jsem si pak řekl o střídání, abych pošetřil síly.“

Pomůže to k určitému uvolnění před sobotním zápasem se Španělskem?

„Kdybychom prohráli, tak by to bylo špatné, ale aby nás to uvolnilo na Španěly, to asi ne. Oni hned v prvním utkání ukázali, v jaké přijeli formě a jak neskutečný tým to je. Nemůžeme se s nimi měřit kvalitativně, ale musíme na hřišti nechat všechno, nesmíme se jich bát a uvidíme, jak dlouho se s nimi budeme držet. Musíme vybíhat rychle dopředu. Oni mají jedny z nejlepších pivotů v historii Evropy, ale my máme zas rychlé pivoty, kteří mohou běhat do protiútoků.“

Těšíte se na své kamarády?

„Moc. V podstatě 80 procent týmu dobře znám. Už jsem se s nimi viděl na hotelu. Těším se na to moc, je pro mě svátek hrát proti zemi, kde jsem strávil sedm let.“

Věříte, že vás podpoří i čeští fanoušci jako proti Rumunsku?

„Za to jsem byl moc rád, jakou jsme měli podporu. Byli opravdu hodně slyšet, možná víc i než Rumuni. Je to skvělé. I klukům to pomohlo. Chtěl bych jim poděkovat.“