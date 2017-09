Nejlepší zápas, jaký jsem v nároďáku odehrál, uznal Hruban

PŘÍMO Z RUMUNSKA | S 25 body byl v zápase kanonýrem číslo jedna. A jeho palba výrazně pomohla k důležité výhře českých basketbalistů na ME, kdy v úvodu zdolali domácí Rumunsko 83:68. „Životní zápas? Doufám, že ještě přijde. Ale v reprezentaci to bylo určitě nejpovedenější, co jsem odehrál,“ netajil se Vojtěch Hruban. Třeba dnes spustí další kanonádu proti Španělsku (16.45).

Ze začátku to byl s Rumunskem hodně vyrovnaný zápas a soupeři padalo do koše téměř vše. Nicméně po přestávce jste změnili obranu a zafungovalo to, souhlasíte?

„My jsme v prvním poločase udělali spoustu chyb v obraně. Nechali jsme se objíždět jeden na jednoho, navíc oni dali spoustu těžkých i lehkých trojek. Ve druhé půlce jsme se ale trochu srovnali a začátek byl super. Dokázali jsme vybojovat pár balonů a měli tam pár zisků. Valilo se to dopředu a dali jsme z toho nějaké snadné koše. Dostali jsme je pod sebe a hrálo se nám mnohem líp.“

Konkrétně vás si ale Rumuni dost všímali. Jednou tam byl i na vás hodně ostrý zákrok. Rozhodilo vás to?

„Rozhodilo, ale z toho útoku jsme přesto dali koš. Já ho však neviděl, protože jsem ležel na kameramanovi (směje se). Pár takových sporných momentů tam určitě bylo. Hrálo se však rychle a tvrdě, takže to rozhodčím nemůžeme mít za zlé.“

Když jste vzápětí obral soupeře o míč a zasmečoval si, byl to váš nejeuforičtější moment v zápase?

„Asi jo, to jsem taky byl nejvíc naštvaný. Takže to možná byl pro tu chvíli takový hnací motor.“

Spadlo z vás po této výhře určité napětí? Přeci jen tento zápas jste museli vyhrát.

„Hodně jsme si oddechli. Všechno z nás spadlo, ale je to jen na chvíli. Tohle je turnaj, kdy se hraje každý den. Ano, vyhráli jsme, ovšem máme pouze jenom první čárku. Teď nás čeká extrémně těžké Španělsko, které je největším favoritem celého mistrovství. A my se nechceme nechat spláchnout jako Černá Hora.“

Pro vaše mladší nebo méně zkušené spoluhráče to bude velká výzva. Co udělat pro to, aby nepodlehli tomu, že hrají proti takovým hvězdám?

„Uvidíme, jak se s tím srovnají. Já se toho ale nebojím, zápas s Rumunskem ukázal, že máme silnou lavičku. Každý, kdo přišel na palubovku, dodal týmu nový impulz. Ukázali, že i na tomto levelu mohou hrát. Doufám, že to v sobotu bude to samé.“

Je to i pro vás, který má za sebou mnoho těžkých utkání, speciální záležitost hrát proti takovým hvězdám?

„To je vždycky. Proti takovýmto protihráčům nenastupujete každý týden. Tedy pokud nehrajete NBA jako Saty. Samozřejmě, je to po nás všechny ostatní velký svátek. Je to fajn změřit síly s takovými borci.“

Co jste vůbec říkal na výkon Tomáše Satoranského? Od něj se očekává, že bude lídr, ale proti Rumunsku to možná bylo ještě lepší, než se čekalo…

„Hrál výborně. Myslím, že mu chybělo pár asistencí, aby dosáhl na triple double. Měl třináct doskoků, dal dvacet bodů, hrozně moc toho naběhal, výborně bránil... Satyho faktor je to, že když je na hřišti, tak je to na ostatních hrozně znát. Dává naší hře řád. Nemít ho tady, tak by to vypadalo úplně jinak. Skládám mu poklonu.“

Nachází se vedle místního fotbalového stadionu, kde hraje i rumunský národní tým. Když na to ale přijde, i tahle Sala Polivalenta dokáže stvořit pořádné peklo. „I George Muresan mi říkal, že Kluž je basketbalové město," směje se Tomáš Satoranský a právě před tímto kotlem 10 tisíc fanoušků má dnes čelit na úvod ME domácí reprezentaci.