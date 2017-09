Satoranský může být jedna z hvězd ME, je přesvědčen Španěl Sastre

PŘÍMO Z RUMUNSKA | Hned na úvod ME zničili Černou Horu 99:60 a on k tomu přispěl čtyřmi body. Dnes však čeká Španěly bitva s českými basketbalisty, přičemž proti Joanu Sastremu bude stát i kamarád, kterému byl on nedávno na svatbě. Tomáš Satoranský! „Těším se na ten duel. Jsme spolu pořád v kontaktu,“ říká 25letý Španěl, jenž se s ním zná ze společného působení v Seville.

Po takovém výkonu proti Černé Hoře jste se ale zase zařadili na post hlavního favorita. Je to tak?

„Těžko říct. Vím, že je tu řada dobrých týmů, takže nevím, jestli jsme úplně favorité. Chceme ale bojovat o titul a o medaile. Jsme asi jedni těch z nejlepších.“

Proti Česku se budete chtít prezentovat jako proti Černé Hoře?

„Chtěl bych, aby to bylo jako v pátek, ale nikdy nevíte, co se může stát. Čekáme těžký zápas, Češi budou velmi motivování a musíme předvést to nejlepší, pokud chceme vyhrát.“

Přičemž se potkáte i s vaším kamarádem Tomášem Satoranským. Jak pikantní to pro vás bude?

„Ano, jsme kamarádi, přišel do Španělska, když mu bylo sedmnáct a v Seville byl s námi dalších pět let. Máme spolu velmi dobré vztahy. Je to navíc velmi dobrý hráč, asi nejlepší v českém týmu a musíme ho dobře bránit, protože dokáže střílet hodně bodů. A to my nechceme.“

Jste v kontaktu?

„Ano, pořád.“

Takže už jste si zkontroloval, jestli vám něco nenapsal před vzájemným zápasem?

„Bydlíme ve stejném hotelu, takže už jsme si popovídali osobně. Probrali jsme, jak se nám daří a tk. I během roku jsme ale spolu byli v kontaktu po whatsappu.“

Však jste také byl pozván na jeho svatbu, že?

„Ano, byl jsem tam, bylo to pěkné.“

Praha se vám líbila?

„Nikdy jsem tam předtím nebyl, tohle bylo poprvé, co jsem ji navštívil. A ano, líbilo se mi tam.“

Může být Tomáš jednou z hvězd šampionátu?

„Určitě, už teď je hvězdou svých týmů. Pokud se mu i podaří s týmem postoupit dál, může být jedním z hlavních hráčů.“

Na druhou stranu, teď je vše hlavně na něm. Jan Veselý tu není…

„O to víc se ale na něj bude tým spoléhat. Vše je na něm, ale jsem si jistý, že se s tím popasuje a zažije dobrý turnaj. Teda doufám, že proti nám mu to nevyjde, ale jinak ať se mu daří.“ (směje se)

720p 360p <p>Nachází se vedle místního fotbalového stadionu, kde hraje i rumunský národní tým. Když na to ale přijde, i tahle Sala Polivalenta dokáže stvořit pořádné peklo. „I George Muresan mi říkal, že Kluž je basketbalové město,“ směje se Tomáš Satoranský a právě před tímto kotlem 10 tisíc fanoušků má dnes čelit na úvod ME domácí reprezentaci. Podívejte se, jak vypadá.</p> REKLAMA Hala jako peklo. Usmaží dnes aréna v Kluži české basketbalisty? • VIDEO Ivo Pospíšil (Sport)