Kloužou! Jako mýdlo. Míče na ME basketbalistů jsou terčem kritiky

PŘÍMO Z RUMUNSKA | Může to skončit jakkoliv, je to kulatý. Proslulé klišé řady sportovců však nyní na evropském šampionátu dostává nový rozměr. Problémem je klíčový nástroj. Míč. „Nelíbí se mi. Je hned mokrý a nedá se s ním hrát,“ stěžoval si Jiří Welsch na oficiální míče Molten. A není zdaleka sám. Volá se po změně, oficiální protest vzneslo i devět dalších týmů v čele s Francií.

Mistr driblinku Ricky Rubio se snaží protlouct obranou, když mu najednou míč uklouzne a on náhle běží bez něj. Chorvatská hvězda Bojan Bogdanovič plánuje vystřelit, ale míč mu vypadne z dlaní. A samotní Francouzi hledají důvody úvodní překvapivé porážky s Finskem v abnormálním množství ztrát.

„Bylo jich třiadvacet. To nás zabilo,“ přiznal kapitán Boris Diaw. Nechtěl to možná v tu chvíli pojmenovat napřímo, ale velmi hořce se mu vracela slova, která zaslal ještě před startem šampionátu dopisem spolu s dalšími reprezentacemi prezidentovi FIBA Horaciu Muratoremu. Hlavní důvod: kluzkost oficiálního míče pro mistrovství Evropy.

„Ano, ze strany Francie byl podaný protest a další reprezentace včetně té naší se k němu připojily. S tím míčem se hraje blbě. Hodně blbě,“ přiznal český kapitán Jiří Welsch. A jeho spoluhráč Tomáš Kyzlink si všiml: „No, když proti Rumunsku střídal, vypadlo z něj pár jadrných slov.“

Celkem je do oficiálního dopisu zapojeno deset reprezentací. Za Francii ho podepisoval právě Diaw, za Itálie Gigi Datome, za Maďarsko Adam Hanga, za Polsko Adam Waczynski… V pátek ráno dokonce na český trénink dorazil zástupce výrobce míčů a vzal si Welsche stranou. Když ale od něj později odešel, ve tváři mu hrál spíš znepokojivý výraz.

„Blbé je, že kdykoliv se přijede na takovouto akci, vytáhnou se úplně nové míče. A to je nemožné. Někdo ho chytne, je hned mokrý a nedá se s ním pak hrát. Bylo to tak loni, před dvěma lety… Je to pořád stejné. Chtělo by to změnit,“ popisoval Welsch. I další český hráč Jakub Šiřina se netajil: „Při tréninku jsme hráli s obouchanými, starými míči, ale když přijedeme sem, dají nám úplně nové. Je to děs, kloužou a nepomůže, ani když je rozhodčí utře.“

Otázky na míč se navíc šíří celým basketbalovým spektrem.

„Klouže. Když dribluju a snažím se změnit rychlost, prostě mi sklouzne,“ krčil rameny po prohře s Chorvaty maďarský lídr Hanga. Soupeř, Marko Tomas, později na jeho místě při stejné otázce přikývne: „Souhlasím s Hangou, ale co máme dělat. To není otázka na mě, to je otázka na FIBA, kdo vytvořil tenhle míč.“

A chorvatský kouč Aleksandar Petrovič si nebere servítky: „Lidé, co dělají rozhodnutí, by měli mít cit pro basketbal a neměli by dovolit hrát s novými míči.“

Jenže změna se asi konat nebude. A tak řada dalších hráčů zaujala smířlivý postoj. Vyrovnat se s tím.

„Myslím si, že je dobrý. V přípravě ve Slovinsku a Gruzii se míč hodně potil, ale tady je trochu jiný,“ řekl Tomáš Satoranský, největší hvězda českého výběru „Mně sedí. I když je pravda, že když si člověk sáhne na někoho zpoceného a pak na míč, klouže to. Jakmile si člověk namočí ruce, je to, jako když lovíte mýdlo,“ podotkne Vojtěch Hruban.

A Nakonec i Šiřina smířlivě dodá: „Nemůžeme se na to vymlouvat, protože je to pro všechny stejné.“

Hra tedy pokračuje dál…