Bude to nervózní zápas. Těsný, tuší před duelem o postup Palyza

V přípravě se vám proti Maďarům dařilo, vyhráli jste dokonce 85:51. Může vám to pomoct pro zítřejší zápas skutečnost, že vám soupeř seděl?

„Samozřejmě, že se to nabízí, nicméně si myslím, že na takovéto úrovni už jsou týmy tak zkušené, že to nic neznamená. Můžete mít opačný spíše efekt. Maďaři si řeknou: Pozor na tento tým, hrál proti nám dobře. Musíme si ho bedlivě hlídat. Máme ale spoustu dalších zbraní, jak v obraně, tak v útoku. Když to dopadne jako v přípravě, bude to jen dobře, ale Maďaři nejsou hloupí, ani nemají hloupého trenéra. Neočekávám, že to bude tak hladké. Jsme na jednorázovém turnaji a oběma týmům jde o všechno. Bude to klíčový zápas a možná trochu nervózní. Maďaři mají navíc kvalitní tým. Jsou tam sice převážně hráči z domácí ligy, ale ti hrají v top týmech. Působí v evropských soutěžích a nevedou si špatně. Možná jsme v zápase lehkými favority, a to vzhledem k minulým výsledkům, ale to se smaže. Bude to jiná bitva.“

Oni také asi i nastoupí v jiném složení, než v přípravách, že?

„Uvidíme, ale maďarský nároďák zůstal pohromadě od kvalifikace na EuroBasket 2015. A tehdy to také nebylo pro nás jednoduché. Pamatuji, že jsme nesměli prohrát o 16 a více bodů, v opačném případě by žádný šampionát nebyl. No a prohráli jsme o patnáct. Tehdy to viselo hodně na vlásku. Samozřejmě, tehdy nehrál Adam Hanga, což je momentálně jejich klíčový hráč, ale i když jsem registroval, že měl nějaké zranění, proti Černé Hoře už nastoupil. Takže předpokládám, že proti nám už bude v pořádku. On si zajistil v Evropě velké renomé tím, že se stal nejlepším obráncem Euroligy a v létě podepsal Barceloně. Očekávám od nich zvýšené nasazení, nedají nám nic zadarmo. Předpokládám velkou bitvu do posledních minut, ve kterých půjde o všechno.“

Vybavíte si ještě ten hukot z kvalifikace před ME 2015 z Maďarska?

„Vybavím. Plná hala… byl to hukot. Bylo překvapení, že jsme hráli v tak malé hale, ale na ten zápas vzpomínám se smíšenými dojmy. Byl skvělý úspěch se na ten Eurobasket dostat, ale zase prohrou o šestnáct bodů… to bylo hodně těsné. Celý ten úspěšný cyklus, který končí teď tím letošním rokem, kdy se podařilo postoupit na Eurobasket 2015, pak se hrála olympijská kvalifikace a zajistil se i letošní Eurobasket…tam prostě nedat šestku, nebo Maďaři dát šestku navíc, tak z toho nic nemuselo být. Vzpomínám na to tedy se smíšenými pocity, ale jsem rád, že se to povedlo a je to pro nás i vykřičník v zápase s Maďarskem. Nesmíme nic podcenit, oni také mají kvalitu. Nejsou to žádní nazdárci.“

Může být alespoň dílčí psychická výhoda, že česká reprezentace už má tu jednu výhru?

„Pochopitelně je to obrovská psychická výhoda. Mít to v tuto chvíli 0:2 jako Maďaři, měli bychom nůž na krku. Tím, že jsme porazili Rumuny, kteří jsou považováni asi za nejslabší tým celého ME, můžeme být ve větším klidu. V opačném případě bychom museli kromě Maďarů ještě porazit Chorvaty nebo Černohorce. To už by byla krizová situace. Nicméně je to stále hraniční. Prohra s Maďary by nám zkomplikovala hodně věcí. To si ale nepřipouštíme a na Maďary si věříme. Víme, jak hrát, zkušenosti s jejich týmem máme. Bude to o koncentraci a také o individuálních výkonech.“

Čekáte, že Hangu nasadí na Tomáše Satoranského?

„To úplně nevím, Hanga bude pro ně i klíčový v útoku. Euroligu jsem sledoval, ale nevím, jestli má Hanga pověst hráče, co jenom drátuje nejlepšího hráče soupeře. Je i solidní do útoku, je schopen dát patnáct, dvacet bodů. Nevidím tu roli, že bude jen běhat se Satym a nic jiného. Navíc je to křídlo, kdežto Saty je rozehrávač. Do Maďarů nevidím, ale divil bych se, kdyby ho obětovali jen na obranu a nechtěli ho využít dál. Běhat s Tomášem Satoranským v tempu jaké hraje, není jednoduché.“

Nejlepším střelcem Maďarska je v tuto chvíli David Vojvoda. Budete se i na něj nějak připravovat nebo zvolíte taktiku: Jen ať střílí, ale ostatní se už nesmí prosadit?

„To je otázka. Když je to rozehrávač, který má za úkol nejen dávat body, ale i zapojovat ostatní hráče, tak někdy ta taktika nebývá na škodu. Někteří hráči toho týmu pak i chodí naštvaní po place, že nedostali balon a může to tým rozhodit. Kdežto Vojvoda je křídlo, které když dostane balon, tak má jediný pokyn: Val to koš a moc se s tím nepárej. On i hraje takovou šílenou hru, že některé ty jeho střely jsou hraniční. Někteří trenéři, kteří vyznávají více týmový systém, by mu řekli, ať trošku zpomalí a neblázní. Ale on má zelenou téměř ke všemu, takže bude důležité ho trochu pokrýt a nenechat ho dát šílených dvacet, pětadvacet bodů. Když ho udržíme na nějakých deseti, patnácti, tak se s tím dá pracovat v pohodě. Takže se na něj budeme muset zaměřit. On je skorer, který když se chytne, tak tomu týmu dodává sebevědomí.“

A co maďarští fanoušci?

„Jsem hodně překvapen. Už v tom prvním utkání s Rumuny jsem čekal, že bude vyprodaná hala. Nebyla a musím poděkovat našim českým fanouškům, kteří přijeli, protože místy ty rumunské fanoušky překřičeli. A když jsem viděl Maďary, jak přijeli, a vím, že má být zápas Maďarsko – Španělsko vyprodané, tak čekám, že i spousta Maďarů přes hranice přijede na nás. Možná nás překvapivě bude čekat bouřlivější atmosféra, než v zápase s Rumuny. Ale máme dost zkušenějších hráčů, kteří hráli i vypjatější duely ve vyprodaných arénách, takže s tím se vyrovnáme.“