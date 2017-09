Hvězda Maďarů: nahradil Satoranského v Barceloně, dnes mu Hanga nedá dýchat

PŘÍMO Z RUMUNSKA | Svým způsobem přišel navázat na úspěchy Tomáše Satoranského v Barceloně. Před ME v basketbale zde stvrdil tříletý kontrakt na sedm milionů eur. A s pověstí nejlepšího obránce letošní Euroligy vyrukuje dnes i na českou hvězdu, kterou bude chtít eliminovat a naopak přiblížit Maďarsko postupu do osmifinále ME. „Asi to tak dopadne, že na něj půjdu,“ říká Ádám Hanga. Pro tým Ronena Ginzburga v klíčovém duelu hlavní hrozba!

Jeho otec pochází z Rovníkové Guiney, maminka je Maďarka. A v něm se snoubí zarputilost evropské země s africkou atletičností. „Je to určitě jejich hlavní hvězda,“ přiznává Lukáš Palyza a i trenér Lubomír Růžička před ním varuje. „Z Maďarska dělá soupeře našeho ranku, který bude rozhodovat o pořadí v naší skupině.“

Seznamte se, Ádám Hanga. Osmadvacetiletý basketbalista, který dnes bude stát českým reprezentantům v cestě zajištění si jistoty postupu do osmifinále ME. Doslova.

V letošní sezoně byl vyhodnocen nejlépe bránícím hráčem Euroligy, a byť první zápas s Chorvaty nedohrál kvůli nataženému svalu v noze, v duelu s Českem, který je též pro Maďary po dvou dosavadních porážkách na turnaji klíčový, se vydá na dřeň.

Mimo jiné i při bránění Tomáše Satoranského.

„Ne, ne, ne, to nebudu já, pošlu na něj někoho jiného,“ smál se Hanga nejprve, když otázku dostal, hned později ale vážně přikývl: „Ale jo, asi to tak bude. Ve španělské lize jsme na sebe hráli hodně a bránili se vzájemně, máme i stejnou zastupující agenturu, takže se dobře známe a nejspíš na sebe vyjdeme i teď. Basket je ale týmový sport, takže to nebude Satoranský proti Hangovi, ale Česko proti Maďarsku,“ míní.

S českou oporou má ale Hanga společného víc než jen schopnost tvořit hru.

Do Barcelony s nižším platem

Po minulé sezoně se totiž stal novou posilou Barcelony, s níž podepsal tříletý kontrakt na sedm milionů eur. A že to nebylo bez komplikací. Z dosavadního působiště Baskonie se totiž prý musel sám vykoupit za 400 tisíc eur.

„Je zajímavé, když lidi říkají: Ty jdeš do Barcelony, to je větší klub a lepší tým. Ovšem pokud budu upřímný, nejsem si jistý, protože poslední dva roky jsme byli mnohem lepší s Baskonií my. Já sám jsem ale cítil, že přišel čas na změnu a někdy si hráč prostě musí vybrat, aby se ještě zlepšoval. Navíc jsem šel s platem o 30 % níž. Musím se tedy smát lidem, kteří mi říkají, že jsem šel do Barcy pro peníze “ usmál se hráč, kterého v roce 2011 draftoval v NBA San Antonio Spurs.

Tedy rok předtím co Satoranského Washington.

Souboj těch dvou tak bude pro dnešek od 14.00 klíčový a vítěz bude mít osmifinále ME na podnose. „Tomáš se ovšem brání velmi těžce. Je to atletický, rychlý a silný hráč. V českém týmu má taky o dost jinou roli než v NBA, pravděpodobně tady bude hrát agresivněji do koše. Dobře si ho pamatuju ze vzájemných zápasů s Barcelonou, kde byl dost dobrý, a proto se dostal až do NBA,“ dodal Hanga.