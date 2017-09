Španělé se protrápili k výhře nad Chorvatskem. Rusové poprvé padli

Basketbalisté Španělska narazili na mistrovství Evropy na první větší překážku, Chorvatsko však obhájci titulu v závěru udolali 79:73. Udrželi neporazitelnost a zajistili si prvenství ve skupině C, do které patří i česká reprezentace.

Basketbalisté Maďarska ve vypjatém duelu porazili Rumunsko 80:71 a zajistili si postup do play off mistrovství Evropy na úkor českých reprezentantů. Ti potřebovali k udržení naděje výhru Rumunska, které však ani na čtvrtý pokus nezískalo první výhru na ME od roku 1985.

Rumuni toužili čekání utnout právě proti svému velkému rivalovi a sousedovi. Tomu také odpovídala atmosféra ve vyprodané hale Polivalenta v Kluži, kde musela být zvýšená bezpečnostní opatření. Mohutné povzbuzování domácích fanoušků hnalo Rumuny, ale Maďarsko rozjeté výhrou nad Českem nepodlehlo atmosféře a po většinu zápasu si hlídalo vedení, které ani v dramatické koncovce nepustilo.

Zasloužilo se o to opět hvězdné duo Ádám Hanga a David Vojvoda, kteří dohromady dali 51 bodů, tedy o 22 bodů více než zbytek týmu. Za Rumunsko se snažil Andrei Mandache, autor 24 bodů, ale postrádal podporu zejména největší rumunské opory Vlada Moldoveanua, který dal jen pět bodů.

Španělsko si po boji poradilo s Chorvaty

Basketbalisté Španělska narazili na šampionátu na první větší překážku, Chorvatsko však obhájci titulu v závěru udolali 79:73. Udrželi neporazitelnost a zajistili si prvenství ve skupině C.

Španělé dosud na turnaji všechny soupeře přehrávali o 37 až 41 bodů, ale Chorvatsko pro ně bylo opravdovou výzvou. Po raketovém úvodu vedli Chorvaté 13:3. Pak sice favorit skóre otočil a sám vedl o deset bodů, ale nedokázal soupeře zlomit. Naopak Chorvaté se ve druhé půli opět ujali těsného vedení a drželi se ve hře až do koncovky.

Minutu a půl před koncem Chorvatsku pomohla nedisciplinovanost hlavní španělské hvězdy Paua Gasola, který při snaze o doskok fauloval a při následných protestech dostal technickou chybu stejně jako trenér Sergio Scariolo.

Chorvatská opora Dario Šarič, autor 18 bodů a 13 doskoků, proměnil všechny čtyři trestné hody a snížil na rozdíl jediného bodu, jeho tým měl navíc míč. Španělsko už ale výhru udrželo díky přesným trestným hodům a efektnímu bloku Juancha Hernangómeze.

Rusko poprvé na ME padlo

Naopak basketbalisté Ruska po třech výhrách poprvé zaváhali, když po nezvládnutém druhém poločase podlehli 69:84 Lotyšsku. V poločase přitom vedli o deset bodů.

Lotyšsko si poradilo i přes to, že hvězda týmu Kristaps Porzingis měl problémy s fauly a zápas nedohrál. Stihl dát jen 11 bodů. Zastoupil ho Janis Timma, autor 22 bodů. Za Rusko dal jen o bod méně Alexej Šved, který i ve čtvrtém duelu na turnaji pokořil hranici 20 bodů.

Z vítězství Lotyšů mělo radost i Srbsko, které zdolalo Velkou Británii 82:68 a opět má šanci vyhrát skupinu. Stačí mu k tomu, když ovládne oba zbývající zápasy. Naopak Rusku hrozí, že bude až třetí ve skupině, jelikož má s Lotyšskem a Srbskem nejhorší minitabulku.

Postup má jistý i hostitel play off Turecko po výhře 78:65 nad Belgií, která je spolu s Velkou Británií vyřazena.

Španělsko i Slovinsko bez porážky

Bez porážky zůstává kromě Španělska už jen Slovinsko, které si podle očekávání poradilo s Islandem 102:75 i díky 21 bodům Gorana Dragiče. Ve středu si zahraje o prvenství ve skupině A proti Francii, která udolala Polsko 78:75 zásluhou rozehrávače Thomase Huertela. Ten zaznamenal 23 bodů a šest asistencí, když minul jen dvě střely ze hry.

V helsinské skupině A už mají jistý postup kromě Slovinska a Francie také Finové, kteří porazili 89:77 Řecko a mají třetí výhru. O poslední postupové místo se v přímém duelu střetnou Řekové s Polskem.

Ve skupině B v Tel Avivu vyhrála Litva nad Ukrajinou 94:62 a rovněž má jistý postup. Její pivot Jonas Valančiunas se blýskl 22 body a 14 doskoky. Téměř polovinu ukrajinských bodů (29) dal Artěm Pustovyj. Dál jde také Německo po výhře 61:55 nad Itálií.

Skupina A (Helsinky):

Slovinsko - Island 102:75 (60:43),

Francie - Polsko 78:75 (26:34),

Skupina B (Tel Aviv):

Litva - Ukrajina 94:62 (44:30),

Skupina C (Kluž):

ČR - Černá Hora 75:88 (17:24, 34:49, 55:78)

Nejvíce bodů: Auda 14, Satoranský 13, Palyza, J. Bohačík a Peterka po 11 - Vučevič a Ivanovič po 17, Pavličevič 13, Sehovič 12.

Skupina D (Istanbul):

Lotyšsko - Rusko 84:69 (34:44),

Srbsko - Velká Británie 82:68 (47:38),