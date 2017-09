Satoranský se po vypadnutí zlobil: Chyběl nám v týmu hajzl

PŘÍMO Z KLUŽE | Sršelo to z něj na všechny strany. Frustrace a hněv. „Nevím, jestli je to největší zklamání v kariéře. Neřeším to. Prostě je to zklamání. Zklamání, jak jsme se tu zatím předvedli,“ nehledal výmluvy po porážce s Černou Horou Tomáš Satoranský. Znovu patřil s 13 body k hlavním lídrům českého týmu. Jenže opět neúspěšně a ME se bude z jeho pohledu už jen dohrávat.

Byla to pro vás poslední možnost, jak postoupit. Čím to, že jste ani tu další šanci nevyužili?

„Nevím, brali jsme to tak, že tyto dva zápasy a hlavně ten s Maďarskem byl pro nás nejdůležitější. Jenže jsme nebojovali, jak jsme měli, neukázali jsme charakter… Neměli jsme žádnou identitu. Když jsme před zápasem přišli, řekli jsme si, že to musíme od začátku změnit, ale udělali zase to samé a bojovali až posledních pět minut. Jsem zklamaný, jak jsme hráli.“

Myslíte, že tým neměl takovou sebedůvěru?

„To ale není o sebedůvěře. Sebedůvěru nepotřebujete, abyste bojovali. Nemáme prostě v týmu nějakého ´hajzla´. Někoho, kdo by se naštval, a zjebali bychom se v šatně. Nikdo takový tady není. A to je problém.“

Žádný ostrý výraz v kabině opravdu nebyl?

„Ostrý výraz tam může být, ale pak to také musíme ukázat na hřišti. V českém basketu prostě chybí hráči, kteří se mohou v kabině zjebat a ukázat to pak na hřišti.“

Neprospělo tomu i to, že někteří hráči, kteří by to dokázali, třeba ani nepřijeli a omluvili se?

„Ale tohle jsme věděli už před turnajem. Jasně, přišli jsme o spoustu talentů, ale to nám bylo jasné už dřív. To není o tom, abychom bojovali a ukázali charakter. To můžeme ukázat snad i bez talentu. Jenže jsme to v posledních dvou zápasech neudělali. Chybí nám taková balkánská mentalita.“

Bylo v zápase s Černou Horou i hodně svazující, že jste museli takřka v každém útoku skórovat? Oni byli stejně jako Maďaři opět velmi úspěšní.

„To bylo ale dost špatné v tom, že jsme je neubránili. Nemůžete přemýšlet, že musíte každý útok skórovat, když neubráníte ani jeden lehký koš a nemáte ten správný tlak. Ve druhém poločase byli samozřejmě rozstřílení a spadlo jim tam pět, šest těžkých střel. To byl ten problém.“

Dá se už teď říct, jak moc ti zkušení pivoti pod košem, třeba proti Vučevičovi, chyběli?

„Bylo to pro ně těžké, Vučevič je hráč NBA, který má v každé sezoně double double na zápas. Je silný, zkoušeli jsme ho zdvojit, ale oni si to v útoku předávali a proměňovali volné střely. Neházel bych to všechno na pivoty, prostě nemají takovou výšku a zkušenosti, aby mohli s těmito hvězdami soupeřit. Nenašli jsme však nic, čím bychom je zastavili, ztráceli na doskoku a v těchto zápasech je jasné, že se ukáže, kdo nám chybí. Že nám chybí podkošová síla a někdo kdo udělá dvanáct doskoků na zápas, jako dělal Honza Veselý.“

Vidíte tedy z tohoto turnaje alespoň nějaké pozitivum?

„Ne. Nevidím. Jediné pozitivum, které mně napadá snad je, že ti hráči budou teď mít zkušenosti a můžou je pak prodat v kvalifikaci na mistrovství světa. To je jediné, co mě ale napadá.“