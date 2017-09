Už je teď legenda, říká o loučícím se Welschovi bývalý parťák Novák

PŘÍMO Z RUMUNSKA | Jiřího Welsche si pamatuje, už když začínal. Hráli spolu na ME 1999. A i když Kamil Novák již dávno svou kariéru uzavřel a aktuálně je generálním sekretářem FIBA, byl jeden z prvních, který po utkání s Chorvatskem na ME loučícímu se basketbalistovi vzdal respekt. „Je to jeden z nejlepších hráčů české historie,“ přiznal Novák.

Byl jste jako spoluhráč při jeho začátcích v reprezentaci a nyní jste osobně i u jeho posledního zápasu. Co tedy na jeho kariéru říkáte?

„Ano, byl jsem u toho, když Jirka a Luboš na ME 1999 vyletěli jako komety. Nikdo s nimi tehdy nepočítal, ale hráli bezstarostný basket a předváděli skvělé výkony. To byl i jeden z důvodů, proč jsem si nenechal ujít možnost jít teď do šatny a být u toho, když Jirka končí. Byl jsem tedy na začátku i na konci. Měl dlouhou a krásnou kariéru – není moc hráčů, kteří hráli na pěti ME. V budoucnu to bude ještě těžší, protože Evropa bude jen každé čtyři roky.“

Welsch patřil za symbol reprezentace, už jen proto, že se z ME nikdy neomluvil, že?

„Jsem rád za to, co Jirka řekl na tiskové konferenci o národním dresu. Dříve byli hráči nešťastní, když nebyli nominovaní, dnes se hráči z někdy opodstatněných a někdy méně opodstatněných důvodů omlouvají. To není problém jen českého basketbalu a celkově. Musí se však brát každý případ individuálně. Někdy může být důvod vynechat národní mužstvo, ale měli by to být výjimky ze seriózních důvodů. Je to i příklad pro malé kluky, kteří sní o národním družstvu. Je to citlivý problém. A to neříkám jako představitel FIBA, pro kterou je důležité, aby všichni hráči byli u toho. Spíš to říkám jako soukromý názor – hráči by si národního dresu více vážit.“

Welsch má za sebou ale i NBA či Euroligu. Je to jeden z nejlepších českých hráčů historie?

„To bych nechtěl hodnotit, ale jeden z nejlepších je určitě. Měli jsme spoustu výborných hráčů a hráček, kteří hráli na olympijských hrách a mistrovstvích světa, ale Jirka je určitě mezi těmi nejlepšími. I díky svému přístupu, kdy byl vždy tím správným vzorem pro mladé. To je neměřitelná hodnota, nedá se to změřit penězi či výkony. Jedna věc je být hráč a jiná být příkladem pro malé kluky, kteří si říkají, kéž bych jednou byl jako on. Už teď se zařadil mezi legendy českého a československého basketbalu.“

Navíc i připustil, jste pro něj trochu vzorem z hlediska kariéry po kariéře. Věříte, že má Welsch potenciál na to být také dobrým funkcionářem?

„To mohu těžko hodnotit, ale je to cílevědomý člověk, co to má v hlavě spočítané, jinak by nebyl v NBA. Také umí jazyky, takže potenciál má. Důležité je umět si najít své místo. Já věděl, že nikdy nechci být trenér a podařilo se mi najít jinou roli. Jirka je teď v našem projektu Time Out, kde dáváme hráčům manažerský impuls. Je tam možná získat manažerský základ a já mu budu držet palce, aby se prosadil ve funkci, kterou si vysní. Předpoklady pro to má.“

Je tedy škoda, že se nemůže na ME loučit po lepším výsledku?

„Zítra se na to už kluci budou dívat jinak. My jsme v tom roce 1999 měli obrovský úspěch, když jsme postoupili a vyřadili Řeky v základní skupině, ale je třeba vzít v úvahu, že dříve nebyla samozřejmost hrát na ME. Už to je úspěch. Samozřejmě si kluci představovali lepší výsledek, ale neřekl bych, že propadli. Bylo to zhruba na úrovni toho, co se dalo očekávat. Rozbor si musí udělat federace a trenér, ale nemyslím si, že by se Jirka loučil neúspěchem.“