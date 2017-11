Golden State se po špatném vstupu do sezony zvedá, vyhrál i v Denveru

Třízápasovou venkovní sérii uzavřeli svěřenci Steva Kerra povedeným výkonem. V poločase vedli o pět bodů, ale ve třetí čtvrtině předvedli kanonádu. Vstoupili do ní šňůrou 24-4, celkem v této části nastříleli 43 bodů, což je nejvíc, co komu letos obrana Nuggets dovolila.

"Myslím, že všichni ve druhém poločase hýřili na hřišti energií. Vycházely nám akce, kdy jsme odclonili obránce a sbíhali pro přihrávku pod koš," řekl Durant, který ve třetí části dal 13 bodů. "Fakt dobře jsme si nabíhali do volných prostorů, balon tam často doputoval, no a my proměňovali. V úvodu sezony jsme nehráli dobře, ale posledních pár utkání už to vypadá líp. Máme i doma na čem stavět," dodal.

Warriors se snažili o pro ně typický rychlý přechod do útoku a vycházelo jim to, stejně jako trefování koše: z pole měli úspěšnost takřka 55 procent. Navíc hráli týmově, celá sestava měla dohromady 38 asistencí, z toho nejvíc rozehrávač Stephen Curry (11). Hosté se tradičně mohli spolehnout i na patnáctibodové Klaye Thompsona a Draymonda Greena (také 7 doskoků a 8 asistencí).

Domácí Denver táhl Will Barton s 21 body, 15 dodal další náhradník Emmanuel Mudiay. Přes deset bodů se přitom nedostal ani jeden hráč základní sestavy. Dvouciferné číslo měl už jen Trey Lyles.

Minnesota si připsala čtvrté vítězství za sebou, když si doma poradila s nejhorším celkem ligy Dallasem 112:99. Timberwolves táhla bývalá jednička draftu pivot Karl-Anthony Towns, autor 31 bodů a 12 doskoků. Do dvouciferných čísel se dostali čtyři střelci Maverics, nejvíc z nich měl rozehrávač Dennis Smith (18).

New Orleans zdolalo v Chicagu Bulls 96:90 po prodloužení a to zejména díky svým podkošových hráčům. Anthony Davis pomohl 27 body a 16 doskoky, DeMarcus Cousins měl na kontě 25 bodů a 11 doskoků. Detroit dovedl k výhře nad Sacramentem také pivot: Andre Drummond zaznamenal 16 bodů a 19 doskoků.

Memphis si odvedl z Los Angeles vítězství 113:104 nad Clippers. Grizzlies prohrávali jen chvíli a o bod, sami si ale ani nevypracovali vyšší než dvanáctibodové vedení. Mohli se spolehnout na Mika Conleyho (22 bodů) a Marca Gasola (21), za poražené nasázel 30 bodů Blake Griffin a doskočil 11 míčů.

NBA:

Chicago - New Orleans 90:96 po prodl., Denver - Golden State 108:127, Detroit - Sacramento 108:99, LA Clippers - Memphis 104:113, Minnesota - Dallas 112:99.