Musel jsem v poločase zvýšit hlas, přiznal po výhře trenér basketbalistek Svitek

Zvládly to, mají druhé vítězství v kvalifikaci na ME 2019, ale dobře věděly, že to hlavně v první půli nebyla příliš jasná procházka. „Holky celou dobu dobře, agresivně bránily, ale jak moc chtěly v útoku, tak jim to trochu skřípalo,“ vyprávěl trenér českých basketbalistek Štefan Svitek po výhře 62:35 nad Švýcarkami. O postup se tak víceméně utkají v dalších reprezentačních oknech s Belgií.

Bylo tedy tento zápas hodně podobný tomu úvodnímu s Německem, kdy jste i tam měli soupeře po poločase pořád v dostřelu?

„V Německu jsme měli lepší úspěšnost střelby, teď jsme se trápili i z trestných hodů, něco málo přes padesát procent. To nám bralo body a byli bychom rádi, kdyby bylo i více vstřelených bodů, ale i tak jsme spokojení. Děvčata pracovala dobře a to nejen tento zápas, ale celých jedenáct dní. Získali jsme dvě vítězství a to nás těší.“

Musel jste však v poločase zvednout hlas?

„Musel. Trochu ano, ale bylo to v rámci normy. Děvčata pak i vyšla z kabiny a začala třetí čtvrtinu agresivně.“

Do té doby se hráčky přizpůsobily spíše hře Švýcarska?

„Místy to tak vypadalo, ale to je ta chyba. To se stalo i Belgičankám, ty také v první půli, hrály vlažně a trvalo to, než si vytvořily ten svůj náskok. Stejné to bylo i teď. Chápu, že to není jednoduché hrát proti neortodoxnímu hernímu systému, kdy jejich hráčky neměly až tak vysoké pivotky a zdvojovaly nás pod košem, s čímž jsme si moc nedokázali poradit. Když jsme se ale rozjeli, hráli protiútok a dobře bránili, byla to naše hra.“

Která hráčka vás speciálně potěšila?

„Pracovali jsme jako jeden tým, a tak i působili. To byla naše deviza, že každá jedna hrála jedna za tu druhou a to je náš cíl, abychom společnými silami ten postup vybojovali.“

Dá se říct i něco k výkonu osmnáctileté Veroniky Voráčkové, která v určité fázi tým táhla?

„Byl jsem s její hrou spokojený. I v Německu hrála dobře, výborně bránila, doskočila několik balonů… Jen tak dál, vydala se správným směrem a snad v tom bude pokračovat.“