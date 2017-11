Čekala jsem, že budeme dávat víc bodů, říkala po Švýcarkách Karolína Elhotová

První poločas se hledaly, ve druhé už jim ale nedaly šanci. I díky třinácti bodům Karolíně Elhotové splnily české basketbalistky očekávání a porazily doma v kvalifikaci na ME 2019 Švýcarsko 62:35. „Věděly jsme, že jsou hodně akční a tvrdé, nicméně nám ten začátek utekl a doháněly jsme to až ve druhé půli. Za výsledek jsem ale ráda,“ vyprávěla mladší sestra zraněné Kateřiny Elhotové.

Trenér Svitek však říkal, že musel v poločase mírně zvednout hlas. Bylo to mírně?

„Mírně to asi úplně nebylo, na mé poměry, ale já jsem zvyklá od raného dětství na pana Touška, takže to bylo ještě v pohodě.“ (směje se)

Proč se však ta vaše ideální hra nastartovala až ve třetí čtvrtině?

„Protože my na jejich styl nejsme úplně zvyklé. Ony hrají trochu splašeně, neorganizovaně a s nečekanými pohyby. Jak jsme si na to ale zvykly, bylo to dobré. Jsem ráda, že jsme to zvládly.“

Byl to ještě tvrdší zápas než proti Německu?

„Bylo to jiné než Německo… ty pohyby byly fakt nevyzpytatelné. Švýcarky jsou fakt specifické.“

Jak moc ale potěší, že Kateřina Elhotová nehrála, přesto byla nejlepší střelkyně Elhotová?

„Mrzí mě, že Katku bolí koleno a snad bude dobrá. Píchli jí tam nějaké kortikoidy, tak snad bude brzy v pořádku. Jsem ráda, že se mi dařilo, ale s Kačkou by ten výsledek byl ještě jiný.“

Jak jste i vnímala tu velkou rotaci hráček od trenéra Svitka, který vás chtěl prostřídávat a nenechat zatavit?

„Já se teda cítila zatavená brzy, ale střídání bylo skvělé. Na pana Svitka mohu říct jen pozitiva, protože je to skvělý trenér.“

A co byste řekla o Veronice Voráčkové, která v osmnácti letech patřila v zápase k tahounům?

„Vory je skvělá. Ona výborně čte hru, pomáhá při doskoku i umí jedna na jednu. Do budoucna to bude skvělá hráčka.“

Je tedy kvalifikační skupina na ME po dvou výhrách dobře rozehraná?

„Ano, i když jsem možná čekala, že budeme dávat více bodů. Rozdíl je dobrý, ale mohlo by se více dařit v útoku. Řekla bych, že jsou však karty jasně dané, bude to jen mezi námi a Belgií. Ta však bude oříšek. Musíme se na ní dobře připravit a já už se osobně těším na únor.“