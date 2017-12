Wizards se Satoranským utrpěli druhou nejvyšší prohru v historii

Hráčům Washingtonu se nedařila střelba, ze hry dali jen necelých 29 procent pokusů a z tříbodových střel proměnili pouhých 20 procent. Horší bilanci v této sezoně ještě neměli. Střeleckým lídrem Wizards byl Otto Porter s 14 body.

"Řezali nás a řezali, znovu a znovu. A překvapivě, my jsme jim to nijak neoplatili. Poprvé za dobu, co tu jsem, jsme hráli bez nasazení," zlobil se trenér Washingtonu Scott Brooks, jenž se opět musel obejít bez zraněného kapitána Johna Walla. Nejhorší prohru Wizards utrpěli v roce 1971, kdy ještě klub sídlil v Baltimoru a podlehl o 52 bodů Milwaukee.

Phoenix přehrál Philadelphii na jejím hřišti 116:101. Ve vítězném týmu se druhým nejlepším střeleckým výkonem v kariéře blýskl Devin Booker, jenž se dostal na 46 bodů. S 25 body mu sekundoval T.J. Warren.

Nejlepší celek NBA Boston si poradil s Milwaukee 111:100. Kyrie Irving zavelel k 21. výhře v sezoně 32 body, Al Horford atakoval triple-double s 20 body, devíti doskoky a osmi asistencemi. Bucks nestačilo 40 bodů a devět doskoků Jannise Adetokunba.

Druhý tým Východní konference Cleveland porazil Chicago 113:91. Na 12. výhře Cavaliers v řadě se Kevin Love podílel 24 body a 13 doskoky, LeBron James dal o bod méně.

Čtvrtou výhru za sebou vybojovali Golden State Warriors, kteří přestříleli New Orleans 125:115. Pelicans přitom i bez Anthonyho Davise vedli na konci první půle o 21 bodů, ale druhý poločas patřil hostům. Obhájce titulu podržel Steph Curry, jenž nasbíral 31 bodů a 11 asistencí, za domácí nastřílel 34 bodů Jrue Holiday.

Jedenáctizápasovou šňůru bez výhry ukončil Memphis, Grizzlies zdolali Minnesotu 95:92. Hosté ještě mohli vyrovnat, ale Jimmy Butler, nejlepší střelec utkání s 30 body, v závěru netrefil trojku.

Výsledky:

Atlanta - Brooklyn 90:110, Boston - Milwaukee 111:100, Charlotte - Orlando 104:94, Chicago - Cleveland 91:113, Dallas - Denver 122:105, Indiana - New York 115:97, Memphis - Minnesota 95:92, New Orleans - Golden State 115:125, Philadelphia - Phoenix 101:115, San Antonio - Detroit 96:93, Utah - Washington 116:69 (za hosty Satoranský 8 bodů, 2 doskoky, 1 asistence).