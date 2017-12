Nymburk má v Lize mistrů skalp polského mistra. Góru porazil 88:82

Nymburku skvěle vyšel vstup do zápasu a za první čtvrtinu nastřílel 30 bodů. Dařilo se zejména Vojtěchu Hrubanovi, který za prvních deset minut na hřišti dal 14 ze svých 16 bodů. Dobré minuty ukazovala nová posila Dardan Beriša a tradiční oporou byl i Benda.

Hosté si tak ve druhé čtvrtině vypracovali vedení až o 17 bodů, jenže pak domácí zabrali v obraně, utlumili nymburský útok a navíc se jim rozstřílel Vladimir Dragičevič. Ve třetí čtvrtině se tak Zielona Góra dotáhla na rozdíl jediného bodu.

Na to však odpověděl důležitou trojkou kapitán Pavel Pumprla a zabránil tak polskému celku jít do vedení. Nymburk si od té doby udržoval neustále mírný náskok a už nedal soupeři šanci. V závěru se o to znovu staral důležitými koši zejména Benda.

Utkání 7. kola skupiny D basketbalové Ligy mistrů:

Zielona Góra - Nymburk 82:88 (23:30, 45:55, 67:71)

Nejvíce bodů: Dragičevič 17, Koszarek 16, Florence 13, Gecevičius 10 - Benda 22, Hruban 16, Ray a Bohačík po 10.