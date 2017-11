Šlesingrovi zpřísněná antidopingová pravidla IBU nestačí: Užírá mě to

Dva dopingoví hříšníci z jedné země s minimálně půlročním trestem znamenají podle nového návrhu minus dvě místa ve startovní listině pro stát. Za tři špinavce už se kvóta sníží na dvě sezony. Šest chycených borců znamená suspendaci národní federace na 2 – 4 roky. K tomu pokuta čtvrt milionu eur. Na první pohled vypadají nová pravidla IBU jako krok vpřed. Michal Šlesingr, který v biatlonovém poli hájí zájmy čistých závodníků, ale zdaleka spokojený není.

Co na sankce říkáte?

„Jak říkal Jirka (šéf biatlonového svazu Hamza – pozn. red.), já bych do toho už neměl moc zabrušovat, abych z toho nemusel vybrušovat. Když to jenom krátce okomentuju… Ano, sice se trochu změnila pravidla, nicméně já v tom vidím tolik zadních vrátek, že naprosto nepovažuju tyhle změny pravidel za efektivní. Nepovažuju je za to, co by nás sportovce mělo uspokojit a za to, co jsme očekávali od biatlonové unie.“

Kde vidíte ta zadní vrátka?

„Třeba to, že mezinárodní federace nemusí potrestat národní federaci odebráním kvóty, pakliže ta federace nějakým způsobem prokáže, že nemohla ovlivnit dopování určitého sportovce, který byl chycený. Když se podívám do historie, tak si nevybavím jediný případ, kdy by se federace k případu stavěla: OK, my jsme tady tomu sportovci něco dávali. Nevybavím si jediný případ, kdy by sportovec řekl, že ho federace k něčemu tlačila.“

Máte pocit, že je tohle pravidlo zneužitelné?

„Já to vidím tak, že stačí, když přijde sportovec a řekne: Podívejte se, já jsem si to dělal doma v obýváku sám a nikomu jsem to samozřejmě neřekl, protože by mě vyhodili z repre. V tu chvíli biatlonová federace nemusí použít ty sankce k odebrání kvót. Takže to vidím jako naprosto neefektivní.“

Co vám ještě nesedí?

„Proto, aby se odebírali kvóty, tam dali dvanáctiměsíční interval pro vícenásobné porušení. Což znamená, že biatlonová federace se zřejmě domnívá, že mít jednoho nadopovaného sportovce v rámci národní federace během 366 dnů je v pořádku. Já z toho nejsem moc pozitivně naladěný a nemám z toho radost, ale už bych to nerozpitvával.“

Biatlonový speciál už zítra v deníku Sport!

Nedraly se vám tyhle starosti do hlavy během tréninku na olympiádu?

„Je to věc, která mě nějakým způsobem užírá. A nejsem typ člověka, který by to dokázal hodit za hlavu. Já jsem si od toho dlouhou dobu dával pohov, až na podzim jsem zase začal se koukat zpátky. Snažil jsem se na to v přípravném období moc nemyslet.“

Budete sledovat zasedání výkonného výboru MOV, které má 5. prosince rozhodnout o účasti ruských sportovců na olympiádě v Pchjongčchangu?

„Je to pro mě zajímavá věc, je to další střípek mozaiky, sledovat to budu.“

V programu Světového poháru je zatím jako poslední závod stále ruský Ťumen, jste s tím smířený?

„Těžko říct. Ještě se může hodně věcí změnit. Rusko tam zatím bylo, nicméně pak WADA znovu neuznala RUSADA (ruskou antidopingovou agenturu – pozn. red.). V podstatě pokračuje situace, kdy v Rusku nefunguje antidopingový systém. Myslím, že je to docela velký škraloup a velký problém. Otázka je, jak se na to budou dívat funkcionáři a jaká bude politika.“