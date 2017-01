JAK TO BYLO: Ali nechával zastavit vůz, aby se mohl pozdravit s fanoušky

„Chtěl bych, aby se na mě vzpomínalo jako na někoho, kdo nikdy nepřehlížel ty, kteří k němu vzhlíželi,“ napsal ve své autobiografii Muhammed Ali. Legendární boxer by se dnes dožil pětasedmdesáti let. Pro mnohé fanoušky zůstává stále největší sportovní legendou všech dob a jedním ze symbolů 20. století. Podívejte se na nový díl pořadu Jak to bylo.