Zápas roku se uskuteční! Mayweather přijal výzvu, utká se s McGregorem

"Vracím se kvůli jedinému člověku a tím je Conor McGregor. Není třeba ztrácet čas. Musíme to udělat, ať je to rychle. Pojďme do toho v červnu," řekl Mayweather britským médiím před sobotní návštěvou Prahy, kde měl být čestným hostem boxerského galavečera, ale nakonec dorazil až na následný večírek.

Mayweather se předloni rozloučil s ringem 49. vítězstvím ve stejném počtu zápasů. Během kariéry byl světovým šampionem v pěti různých kategoriích, naposledy boxoval ve welterové váze.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Mayweather v Praze • VIDEO iSport TV

Své úspěchy dokázal náležitě zpeněžit a vysloužil si díky tomu přezdívku Money (Peníze). Za předloňský "zápas století", v němž v Las Vegas porazil Filipínce Mannyho Pacquiaa, vydělal 220 milionů dolarů. Jednu dobu vévodil i žebříčku nejlépe vydělávajících sportovců světa.

McGregor, který je asi největší hvězdou smíšených bojových umění, ho vyzývá k souboji už dlouho. Mayweather požaduje za zápas 100 milionů dolarů. Oba slavní bojovníci se budou muset dohodnout nejen na finančních podmínkách, ale také na tom, v jakém odvětví se utkají. Podle Mayweathera to bude box.

"Vyzval on mě. A když mě vyzval, bude to podle mých pravidel. Vždycky box," uvedl čtyřicetiletý Američan.