Pěsti ve tmě! Čeští boxeři se připravují na ME, utkají se s Rakušany

Do očekávaného boje mezi Vladimirem Kličkem a Anthony Joshuou zbývá ještě týden, české fanoušky ale už tento víkend čeká předkrm. Do Prahy míří nejlepší rakouští boxeři, aby ve vzájemném zápase proti české boxerské reprezentaci změřili svoje síly v přípravě na nadcházející mistrovství Evropy.

Již tuto sobotu 22. dubna od 18:00 budou mít fanoušci rohovnického sportu možnost vidět v pražské hale TJ Spoje celkem 11 mezinárodních duelů v klasickém boxu.

„Rakouský tým je relativně silný a naši boxeři to nebudou mít jednoduché. Utkání je součástí přípravy na červnové mistrovství Evropy a po několika týdnech fyzické přípravy a naplánovaných zahraničních turnajích, je toto jedna z mála možností, kdy se česká reprezentace představí před domácím publikem,“ říká Michal Soukup, který nově připravuje část národního týmu.

Mistrovství Evropy je letos zároveň kvalifikací na podzimní mistrovství světa. Evropa získá pouze osm míst, přestože se mistrovství světa uskuteční v německém Hamburgu. Účast na světovém šampionátu je tak pro české boxery velkým lákadlem i proto, že v případě úspěšné nominace se dá očekávat podpora českých fanoušků. A nejen jich. Většina českých reprezentantů má totiž i zkušenosti z německé Bundesligy, kde vloni hájili barvy C BigBoard Praha.

„Po loňské účasti našeho pražského oddílu v 1. Bundeslize, jsme se letos rozhodli podpořit českou reprezentaci. Naplánovali jsme proto několik mezistátních utkání, abychom do Prahy znovu přilákali evropskou boxerskou špičku a pomohli tak nejlepším českým boxerům s jejich přípravou na nadcházející mistrovství Evropy a světa,“ říká Dušan Palcr, majitel klubu BC BigBoard Praha.

Úvod sobotního galavečeru v hale TJ Spoje obstarají tři předzápasy, které nabídnou atraktivní mezinárodní duely v lehkém veltru, polotěžké a těžké váze. Poté již přijde na řadu hlavní program, kde se postupně utkají nejlepší boxeři České republiky a Rakouska v osmi vahách od bantamu až po supertěžkou. Diváci v pražské hale TJ Spoje budou mít možnost sledovat i zápas v současnosti nejúspěšnějšího českého boxera Zdeňka Chládka, který se utká s nadějným šampionem Rakouska Marcelem Rumplerem.

„Od konce loňského roku se nově připravuji v Pražském rohovníku pod Michalem Soukupem a máme jasný cíl, kterým je nominace do Tokia,“ říká Zdeněk Chládek, který okusil atmosféru olympijských her v Londýně před 5 lety a dodává: „Moc se na zápas těším. Není mnoho příležitostí představit se před pražským publikem navíc v národním dresu, což je pro mě pokaždé velkou ctí a věřím, že fanoušci vytvoří celému našemu týmu opravdu domácí prostředí.“

Přestože termínový kalendář je díky mistrovství světa letošní rok opravdu nabitý, tento duel mezi českými a rakouskými boxery by neměl být jedinou možností, vidět české boxery v ringu proti evropské špičce.

„Kromě jednání s ostatními evropskými federacemi o dalším mezinárodním utkání finišujeme s přípravou galavečera, na kterém chceme domácím fanouškům představit ten nejlepší světový box. Praha bude ve druhé polovičce roku hostit zápas výběru Evropy proti Kubě,“ odhaluje plány Ladislav Kutil, šéf BC BigBoard Praha.

„Doufám, že nás fanoušci boxu podpoří a dorazí v hojném počtu tuto sobotu do haly TJ Spoje na Balkáně,“ dodává Ladislav Kutil, sám úspěšný český reprezentant a několikanásobný mistr ČR v boxu.

Lístky v ceně 150 Kč na tribunu a 500 Kč ke stolu do VIP sekce budou k prodeji na místě před akcí nebo v předprodeji na www.kutilgym.cz . Utkání začíná od 18:00 v hale TJ Spoje, Na Balkáně 450/25, Praha 3.

Program galavečera

Předzápasy – do 64 kg: Ahmed Simsek – soupeř bude určen, do 81 kg: Islam Aslahanov – Matěj Vais, do 91 kg: Salami Oluwaseun - Nikola Manasijevič.

Hlavní program – do 56 kg: Mattin Nazary – Erik Huliyev, do 60 kg: Murat Saygin - Lukáš Dekýš, do 64 kg: Daniel Janicijevič – Pavel Polakovič, do 69 kg: Marcel Rumpler – Zdeněk Chládek, do 75 kg: Edin Avdič – Vitali Bojko, do 81 kg: Umar Dzambekov - Kamil Hladký, do 91 kg: Stefan Nikolič - Tomáš Ivachov, nad 91 kg: Habib Vucitrna - Adam Kolařík.