Nostradamus Kličko? S Joshuou si předpověděl triumf, věštbu chce dražit

Je snad Nostradamus? Možná je to spíš snaha psychicky rozhodit soupeře. Kličko každopádně tvrdí, že natočil video, kde oznamuje výsledek sobotního mače s Joshuou. Jedině ten, kdo si róbu koupí v následné aukci, se na video bude moct podívat.

„Tohle není o paměťové kartě a Joshuovi. Tohle je o paměťové kartě a o tom, kdo tu róbu koupí,“ uvedl Kličko. „Nenazývejte mě Nostradamem, to nejsem. Mám prostě silný pocit, který jsem včlenil do videozprávy, kterou jsem natočil minulý týden. Neptejte se mě, co to je. Jenom jediná osoba to může vidět. Pokud se o to bude chtít potom podělit na sociálních sítích, je to na ní.“

Zápas mezi Kličkem a Joshuou může ohraničit novou éru v boxerské těžké váze. Jedenačtyřicetiletý Kličko má šanci stát se potřetí profesionálním mistrem světa a vyrovnat tak výkony legend – Muhammada Aliho, Evandera Holyfielda a Lennoxe Lewise. Bude to jeho první zápas od prohry s dalším Britem Tysonem Furym, jemuž v listopadu 2015 podlehl na body a ztratil tak všechny své tituly.

Proti němu stojí sedmadvacetiletá hvězda nové vlny, Brit Anthony Joshua, který v osmnácti zápasech profesionální kariéry vždycky vyhrál KO.

„Není to o psychologických hrách. Tohle je moje hra. Nevím, jestli je to hloupé, nebo chytré, ale jsem extrémně sebevědomý,“ vysvětloval Kličko svůj tah s nahranou předpovědí.

Joshua to považuje za pokus svého soupeře vyvést ho z míry. Ale zůstává v klidu.

„Už jsem o tom slyšel před zápasem s Kevinem Johnsonem, který řekl, že napsal knihu, v které řekl světu, že mě porazí,“ uvedl Joshua.

Před dvěma lety Joshua Johnsona porazil KO ve druhém kole.

„Nemyslím, že to někdy zveřejní, i když jeho nahrávka existuje.“

