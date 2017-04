Válka slov před bitvou Joshua vs. Kličko: Budu miliardář! Je jako Arnold!

Už se to blíží. Mladý dravec Anthony Joshua a zkušený taktik Vladimir Kličko stanou v jednom ringu. Můžeme čekat cokoliv, jen ne nudu. Zábavné byly i okamžiky, které zápasu předcházely. Oba bijci se o to vydatně snažili. Britský oblíbenec například oznámil, že se chce stát miliardářem, za což se mu ukrajinský hrdina vysmál a o něco později ho dokonce přirovnal k Arnoldu Schwarzeneggerovi.

Souboj mezi hladovým lvem Joshuou a dlouholetým vladařem ringu Kličkem získal nebývalou pozornost. Není divu. Nejen, že se jedná o střet dvou generací a stylů, obě hvězdy se navíc snažily zaujmout publikum víc než kdy předtím.

„Když jsem začal boxovat, bylo mým cílem, stát se milionářem. Ale teď je milionářem kdekdo. I babičky a dědečkové jsou díky nemovitostem, které vlastní, milionáři. Takže můj nový myšlenkový směr je, že musím být miliardář,“ řekl například Anthony Joshua v rozhovoru pro magazín GQ. Mladý Brit přitom vždy vystupoval coby skromný chlapec. „Pokud vydělám 10 milionů liber (cca 318 milionů Kč) za tento duel, můj příští cíl bude desetinásobný. Vím, že je těžké se stát miliardářem, ale je to možné,“ dodal.

Vladimir Kličko na soupeřova slova brzy reagoval prostřednictvím příspěvků na Twitteru: „Palec nahoru. Od teď má novou přezdívku, Pan Miliardář. Musíte zbožňovat AJovi ambice,“ zněl jeden z ironických komentářů. „Kolik z 90 000 diváků, kteří budou večer ve Wembley stadionu a miliony dalších po celém světě, jsou miliardáři?“ zauvažoval ještě Kličko.

Blížící se duel je pro oba boxery zatím nejsledovanější událostí dosavadní kariéry a dobře vědí, že podobné výroky v médiích mohou zájem jenom podpořit.

VIDEO: Anthony Joshua a Vladimir Kličko na předzápasovém vážení

„My se známe navzájem velmi dobře. Nyní stojíme před největším úkolem pro nás oba. A mohu říci, že jsme se připravili opravdu dobře. Nikdy jsem neviděl Anthonyho tak velikého, jako je teď. Je obrovský jako Arnold Schwarzenegger,“ zažertoval dva dny před zápasem Kličko, jenž býval ve svých reakcích vždy spíše strohý.

V jeho případě se ale nejedná o největší bitvu kariéry, k té totiž nikdy nedošlo a nedojde.

V dobách, kdy bojoval i jeho starší bratr Vitalij, bylo mnoho lidi, ochotných dát veliké peníze za to, aby v jednom ringu spatřili oba bratry. Ti to ale vždy odmítali, protože by si to nepřála jejich maminka.

Podobně je na tom i šampion Joshua. Několik dnů před boxerským galavečerem se s maminkou vyfotil a na sociálních sítích uvedl, že ji uvidí znovu až po souboji. „Nemyslím si, že by měla chodit na mé zápasy. Není to místo, kde chcete vidět své dítě,“ vysvětlil.

Mimochodem Joshua už před dvěma roky předpověděl, že se utká s Kličkem.

„Podle mě je to velmi pravděpodobné. Znáte box. Velký mistr světa a nová naděje, to by byl obrovský souboj. Moje intuice říká, že k tomu dojde,“ uvedl tehdy v rozhovoru pro The Guardian. „Co dělá velkého šampiona mistrem, je to, jak svrhne z trůnu chlapa, který tam byl před ním. Musí mu vytrhnout titul z ruky. To je důvod, proč se chci utkat s Kličkem.“

Slušná předpověď, ale ne absolutní. Tituly z rukou ukrajinské legendy mezitím vyrval Tyson Fury. Ten se však nyní snaží složitě vysvětlit odhalený doping. Prý za to může nadopované vepřové, jež tehdy jedl. Na to lze říci jediné: Tak určitě!



