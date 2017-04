Svět hodnotí epickou bitvu: KličK.O.? Joshua přežil brutální test

"Je na nejlepší cestě stát se celosvětovým fenoménem. Probil se do historie boxu a zajistil si zlatou budoucnost mistra světa těžké váhy," uvedl list The Times. "Od posledního úderu sedmadvacetiletých paží Anthonyho Joshuy do zakrvavené hlavy Vladimira Klička je konec diskusí o tom, kdo je nejlepší boxer světa v těžké váze," napsal The Guardian.

Souboj, v jehož průběhu byli počítáni oba rivalové, média nadchl. Píší o excelentním večeru, epické bitvě ve Wembley či dech beroucím duelu knokautů. "Tam bylo všechno," shrnul Daily Telegraph dramatické dění v dlouho očekávaném zápasu.

Joshua před 90 000 diváků poslal hned třikrát dlouholetého vládce těžké váhy Klička k zemi, sám byl přitom v šestém kole také blízko porážce. V 19. utkání v profesionální kariéře byl vůbec poprvé počítán, premiérově také musel boxovat víc než sedm kol, přesto ho zkušený Kličko nezastavil.

"Statečný Anthony Joshua přežil brutální test od Vladimira Klička. Byl to pro něj výlet do neznámého teritoria: víc kol, víc bolesti, víc brutality," napsal Daily Mirror. "Sebral se ze dna a zastavil Vladimira Klička," uvedl Express.

Také ve Spojených státech amerických, pro které byla v minulosti těžká boxerská váha doménou, si Joshua vybudoval respekt. "Před dramatickým technickým K.O. si Joshua sáhnul na dno," napsal Washington Post. "Ve strhujícím představení povstal a v jedenáctém kole Klička nezadržitelně zpracoval," uvedly Los Angeles Times.

Rovněž v Německu, které je druhým domovem ukrajinského boxera, média uznala kvality vítěze, zároveň také litovala neúspěšného Kličkova comebacku po 17 měsících od předchozí porážky od jiného Brita Tysona Furyho. "V megasouboji se naplnilo, co prognózy slibovaly. Byla to žhavá bitva se šťastnějším koncem pro Brita," konstatoval server sport1.de. "Třikrát na zemi! Je po snu," napsal Bild a hned také začal spekulovat, zda se Kličko ještě v ringu objeví. "KličK.O. Konec kariéry, nebo odveta?" uvedl list ve své internetové verzi.