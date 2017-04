Večer, na který se bude ještě dlouho vzpomínat. To vše nabídl ve vyprodaném Wembley sobotní souboj boxerských gigantů. Vladimir Kličko podlehl po úchvatné bitvě novému šampionovi Anthony Joshuovi, když v jedenáctém kole rozhodčí pro jasnou převahu Brita utkání ukončil.

Ukrajinská legenda skončila po tvrdých úderech několikrát na zemi, svému o čtrnáct let mladšímu soupeři však přesto vzdorovala do posledních sil.

I Brit si vyzkoušel, jaké to je ocitnout se před devadesáti tisíci diváky na kolenou, nakonec však přeci jen mohl slavit triumf. Na to nejlepší ze zápasu, který vešel do historie, se podívejte v naší fotogalerii.