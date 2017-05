Šampion v boxu hledá soupeře. Půjde Kličko do odvety, probere se Fury?

Po souboji s Vladimirem Kličkem se stal Anthony Joshua ostře sledovanou sportovní hvězdou. Například počty fanoušků na sociálních sítích mu během posledních dnů naskakují v řádech statisíců. Všechny ale hlavně zajímá, kdo bude jeho dalším soupeřem. Využije Kličko možnosti reparátu, nebo se dříve dostane do kondice tlučhuba Tyson Fury? Ve hře jsou i další velká jména.

Podobným stylem se vyznačoval i jeho o čtyři roky starší bratr Vitalij, který v roce 2012 pověsil boxerské rukavice na hřebík, šel se věnovat politice a v současnosti je starostou Kyjeva. Tvrdí bratři se však nikdy nesetkali v jednom ringu jako soupeři. „Slíbili jsme to matce,“ prozradil Vladimir v rozhovoru pro CNN. „Řekla, že si můžeme boxovat, jak chceme, ale nikdy nemáme bojovat proti sobě.“

Je stoprocentním profesionálem. Vladimir Kličko má bezpochyby skvělou zápasnickou techniku. Dokáže perfektně využít bezmála dvoumetrové postavy. Během zápasu důmyslně taktizuje a brzy rozpozná, co na protivníka platí.

Věk: 41 let, národnost: Ukrajinec Výška: 198 cm, váha: 109 kg Rozpětí (paží): 206 cm Debut v profiringu: 16. listopadu 1996 Bilance: 64 výher, 5 prohry, 0 remíz, počet výher způsobem k.o.: 54

Od doby, kdy Klička porazil, jde z problému do problému. Vždy měl veliké potíže s psychikou, dokonce chtěl několikrát spáchat sebevraždu. „Léčil se“ ale tím nejhorším způsobem. Alkoholem a kokainem. Na základě drogové kauzy byl ze světa boxu prozatím vyloučen. I přesto mu Joshua hned po duelu s Kličkem vzkázal, že s ním rád porovná síly a rodák Fury výzvu ihned přijal. Nicméně vzhledem k jeho aktuální nadváze a léčbě se těžko věří, že se dokáže v blízké době dostat do potřebné kondice.

„Jsi starý jako můj trenér nebo manažer. Mladík versus stařec,“ prohlásil například sedmadvacetiletý rohovník před zápasem s Vladimirem Kličkem. „Myslím, že to bude jeden z mých nejsnazších soubojů.“

Začal hned přemýšlet o tom, jak by vydělal dost peněz, aby prvorozené dceři zajistil nejlepší zdravotní péči. Vzpomněl si, že byl už coby dítě úspěšným rváčem a rozhodl se toho využít. „Byl jsem naivní, myslel jsem, že každý boxer hned vydělává spousty peněz,“ prozradil Wilder v rozhovoru pro Yahoo! Sports. I přesto, že boxerskou kariéru odstartoval až ve dvaceti letech (v roce 2005), o tři roky později vybojoval na olympiádě v Pekingu bronzovou medaili (proto má přezdívku Bronzový bomber). Následně přešel mezi profesionály a od té doby jen vítězí. Na základě jeho životního příběhu dokonce vznikla motivační kniha pro děti „Deontey, budoucí světový šampion“.

Byl devatenáctiletým studentem, když se dozvěděl, že bude otcem. Radostnou zprávu brzy doplnila smutná. Lékaři totiž zjistili, že se dítě narodí s rozštěpem páteře a navrhli Jessice a Doenteyi Wilderovým potrat. „Nikdy jsem si nemyslel, že je dítě chybou. Každý člověk, bez ohledu na to, jakou má poruchu, si zaslouží šanci na život.“

Wilder je mužem dvou tváří, což má možná symbolizovat škraboška, s níž pokaždé vchází do ringu. Často vystupuje jako nelítostná mlátička a velebí sílu své pravačky. Přitom má svou agresi vždy pod kontrolou. Nepatří mezi ty, kteří do soupeře mlátí i ve chvíli, kdy padá k zemi. Rád vystupuje jako sebestředný showman, kterému jde jen o vlastní ego, k boxu ho přitom přivedla otcovská láska.

Joseph Parker - Pan Neznámý

Věk: 25, národnost: Novozélanďan

Výška: 193 cm, váha: 112 kg

Rozpětí (paží): 193 cm

Debut v profiringu: 5. července 2012

Bilance: 22 výher, 0 prohry, 0 remíz, počet výher způsobem k.o.: 18

Joseph Parker • Foto Profimedia.cz

Mladý hrdina z Nového Zélandu, jenž v současnosti pobývá v americké Nevadě. Ohromuje svět svým chytrým technickým způsobem boje. K boxování ho vedl tatínek už od tří let. Parker má nesporný talent, ale je poměrně neznámou hvězdou. O to víc by si souboj s Anthonym Joshuou přál.

O jeho výhře nad Kličkem řekl: „Je skvělé vidět Joshuu poté, co zažil v ringu tak těžké chvíle. Vrátil se z něj silnější. Navíc udržel titul a dostal další dva,“ zněla Parkerova slova uznání. „Každopádně je ale mužem, kterého je možné porazit,“ dodal sebejistě.