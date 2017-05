Příběh jako z filmu: Mexický boxer potřebuje vítězství k zelené kartě

Mexickému boxerovi Rayi Beltranovi půjde v sobotním zápase proti Jonathanu Maicelovi o víc než jen o vítězství. Beltran potřebuje úspěch ve svém dlouhodobém úsilí o americkou zelenou kartu. Výhra by ho poslala do titulového zápasu organizace IBF a zvedla jeho šance na občanství USA, navzdory politice amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Tenhle zápas je klíč ke všemu,“ řekl Beltran pro USA Today.

Říká si Ray, což zní americky, jeho pravé jméno je ale Raymundo. Narodil se v mexickém Los Mochis. Vyrůstal v chudých poměrech, bydlel v chatrčích z plechu a papíru a v patnácti spolu s matkou a sourozenci legálně přešel hranici do Spojených států. Tam se probíjel jako boxer. Už je mu pětatřicet a má za sebou solidní kariéru. Podle imigračních úředníků mu ale teprve sobotní vítězství v Madison Square Garden pomůže k zelené kartě.

„V boxu je proces udělování zelené karty unikátní,“ vysvětluje boxerův manažer Steve Feder. „Musíte dokázat, že jste unikátní, nejenom ve světě, ale také ve sportu. Musíte být skvělý bojovník mezi skvělými bojovníky. Je to dvakrát tak těžké. Není to o tom, jak dlouho na tom pracujete, jestli platíte daně. Nemá to s tím nic společného. Hodně lidí říká, že bojují o zelenou kartu. Ray o zelenou kartu bojuje doslova.“

Beltran se v boxerském světě prosadil jako tréninkový partner slavného Filipínce Mannyho Pacquiaa.

„Ray byl možná můj nejlepší sparing,“ chválí ho Pacquiao. „Do ringu dával všechno, nic ho nezastavilo. Miluju Raye jako bratra. Vždycky mu hodně záleželo na rodině, za což ho obdivuju. Nikdy nezapomenu, jak moc mi během let pomohl.“

Teď má Beltran šanci získat si respekt imigračních úředníků. Antipatie prezidenta Trumpa k přistěhovalcům neřeší.

„Jen jsem z toho smutný,“ řekl Beltran. „Tohle je pro mě jako pás šampiona, jako vyhrát v loterii.“