Šok v ringu. Boxer dostal ránu po gongu, jeho strýc zbil soupeře

V kariéře třiatřicetiletého boxera to byla již třetí šance na získání vytouženého mistrovského titulu. Už dvakrát se o něj utkal, oba zápasy však znamenaly jeho porážku a jelikož se jednalo o jeho jediné dvě porážky v kariéře, dostal šanci i potřetí. V sobotu se o prozatimní pás světové organizace IBF utkal s Josém Uzcateguiou a měl nakročeno dobře.

Obyčejný boxerský zápas se však po skončení osmého kola proměnil v hotový thriller. Uzcategui těsně před koncem kola udeřil svého soupeře do obličeje, další ránu však přidal těsně poté, co gong zazvonil. Rozhodčí ihned nařídil oddychový čas na zotavení, Dirrell však byl natolik mimo, že nebyl schopen pokračovat a podle pravidel byl tak jeho soupeř diskvalifikován.

Uzcategui disqualified for hitting Dirrell after the bell...Dirrell's uncle gets into the ring at the end..



Ač tím Dirrell vyhrál svůj vysněný titulový pás, jeho trenér a zároveň i strýc Leon Lawson neskousl nefér jednání soupeře. Vběhl tedy do ringu a nic netušícího Uzcateguia dvakrát udeřil do obličeje. Viditelně šokovaný venezuelský boxer se zmohl jen na vytřeštěný pohled, ránu mu naštěstí nevrátil. "Omlouvám se za to, co udělal. Můj trenér je má rodina, je to můj strýc, dělal si starosti. Stará se o mě, miluje mě. Prosím, odpusťte mu," omlouval Dirrell po zápase ostudný čin.

Celý incident nyní řeší policie jako napadení a Lawsona zřejmě kromě tučné pokuty čeká také doživotní zákaz trénování v profesionálním boxu.