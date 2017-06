Super duel Mayweather - McGregor? Jen cirkus, má jasno neporažený mistr světa

"To není pro boxery, je to byznys. Myslím, že lidé chápou, co je opravdový zápas, boxerský zápas, a co velká show. Pro lidi možná někdy zábavná, jako cirkusové představení," uvedl Golovkin, který vyhrál všech 37 profesionálních zápasů a již osmnáctkrát po sobě obhájil světový titul.

Mayweather s McGregorem se utkají 26. srpna v Las Vegas, kde Golovkina čeká o tři týdny později další mistrovský zápas s Canelem Álvarezem z Mexika.

"Všichni vědí, že Conor není boxer. Když chcete vidět show, koukejte na ně. Pokud chce sledovat opravdový boxerský souboj a máte k boxu úctu, dívejte se na můj zápas s Canelem," řekl pětatřicetiletý boxer z Kazachstánu, který v roce 2004 získal stříbro na olympijských hrách v Aténách.

V podobném duchu se nedávno vyjádřil o duelu Mayweather - McGregor legendární americký boxer Oscar De La Hoya. Podle člena Síně slávy jde o frašku, k níž nemělo nikdy dojít.

Mayweather se vrátí do ringu téměř dva roky po konci kariéry, během níž neprohrál ani jeden z 49 zápasů. Pro comeback se rozhodl jen kvůli McGregorově výzvě a za zápas už dříve požadoval 100 milionů dolarů. Podle bookmakerů je jasným favoritem. McGregor boxoval v mládí, ale profesionální zápas nikdy neabsolvoval.