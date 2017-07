Dusno před bitvou. Mayweather ukázal miliony, McGregor sprostý oblek

Mediální mašina okolo jednoho z největších zápasů v historii bojových sportů se rozjíždí naplno. Na jedné straně stojí Conor McGregor, hvězda UFC a šampion lehké a dříve i pérové váhy. Na druhé je Floyd „Money“ Mayweather, neporažená legenda boxu a držitel opasků z pěti váhovek vracející se z důchodu pro poslední mastnou výplatu. Oba dva jsou talentovaní bojovníci, tváře svých sportů, a v neposlední řadě i mistři předzápasového hecování se soupeři. Právě to ukázali na první tiskové konferenci před jejich superzápasem, který je naplánován na 26. srpna.

Jak je u obou zvykem, byla to ohromná show. Na první osobní setkání hvězdných soupeřů tváří v tvář se v Los Angeles přišlo podívat na dvacet tisíc lidí.

A rozhodně neodešli zklamaní. Jako první se mikrofonu chopil Conor McGregor, a promptně se pustil do Mayweatherova vkusu na oblečení. Americký boxer totiž přišel v teplákovce své značky The Money Team vyladěné do barev americké vlajky, zatímco irský elegán navlékl oblek.

Ten měl navíc zajímavý detail. Zdánlivé bílé proužky byly totiž tvořeny písmenky, která skládala jednoduchý vzkaz pro Mayweathera: Fuck you. Překládat asi netřeba.

Ale nebojte, neřešila se jen móda, došlo hlavně na poznámky ohledně samotného boje. „Má malé nožičky, malou hlavu. Knokautuju ho během prvních čtyř kol,“ věřil si McGregor. „Floyd nikdy nezažil takový pohyb, sílu a zuřivost, jako mám já,“ dodal a poznamenal, že zápas s boxerskými pravidly podle něj nebude skutečným bojem. „Máme omezená pravidla, kdyby to byl opravdový boj, nezabralo by mi to ani jedno kolo,“ provokoval dál irský bijec.

Mayweather zůstal sedět v klidu, dokud sám nedostal prostor u řečnického pultu. A právě v tu chvíli se tiskovka pořádně rozjela. McGregor si totiž přivlastnil druhý mikrofon a do předpřipravené řeči boxerské legendy neustále skákal a reagoval na Američanova velkohubá prohlášení.

Nelíbilo se mu především to, že Mayweather proklamoval, že je mu jedno, zda se bitva koná v boxerském ringu nebo oktagonu, osmihranné kleci v níž se střetávají hvězdy MMA. McGregor jej kritizoval za to, že Floyd ve skutečnosti nechtěl vstoupit do světa smíšených bojových umění a trval na tom, aby superzápas proběhl pod striktními boxerskými pravidly.

Mayweather jako vždy předváděl svoje bohatství, před diváky mával šekem na sto milionů dolarů. "To máš na zaplacení daní?" vtipkoval Conor, ale nezastavil tím boxerovy řeči. "McGregor vypadá dobře na zápasníka, co vydělává šestimístné sumy. Ale já se biju za devítimístné částky," provokoval dál Mayweather.

"Možná jsem starý chlap, nejsem ten samý boxer, jako jsem byl před deseti lety, ale pořád jsem dost dobrý na to, abych tě porazil," dodal s úsměvem směrem k McGregorovi. Tomu za neustálé štiplavé poznámky museli pořadatelé vypnout mikrofon.

Irský bojovník se nebál pustit ani do Mayweatherova otce, Floyda staršího. Ten se neočekávaně objevil na McGregorově setkání s novináři, oba si vzájemně vyměnili výhružky, na pěsti ale nedošlo. "Ani nepoznám, který z nich to je," smál se Conor, který většinu svých ostrých komentářů směřuje právě na soupeřův věk.

Vůbec první setkání mezi dvě superhvězdami skončilo vyhroceným střetem tváří v tvář. Fanoušci se navíc mohou těšit ještě na dvě další tiskové konference, v Brooklynu a Londýně. Dějištěm zápasu roku, který se odehraje 26. srpna, bude Las Vegas.

