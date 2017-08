Čeští bojovníci: Mayweather vs. McGregor? Show, kterou vyhraje boxer

Poprvé tváří v tvář! Mayweather a McGregor se utkají 26. srpna • FOTO: Profimedia.cz ANKETA | Souboj giganta boxu s velikánem MMA. Zápas Floyda Mayweathera a Conora McGregora cloumá světem, skoro každý na něj má názor a chce jej vidět. To hlavní bylo tedy pro oba aktéry splněno. Jejich setkání v ringu (Neděle 1.00, Nova Sport 1) vydělá víc než jakýkoli jiný boxerský zápas v historii, zvlášť s ohledem na cenu a výkon. Zatímco jeden je v boxu největší autoritou, druhý je teprve začátečníkem. I tento fakt ale provokuje fanoušky po celém světě k nekonečným úvahám, má-li McGregor mezi šestnácti provazy vůbec šanci. A jak to vidí hvězdy českých bojových sportů?

Anketa českých hvězd bojových sportů 1) Co si o souboji myslíte? 2) Jaký očekáváte výsledek?

Rudolf Kraj (39 let, boxer) 1) Podle mě jde jenom o peníze a to takové, že by McGregor musel v kleci udělat tak třicet zápasů a možná ještě víc! A takhle to bude mít za chvilku. 2) A výsledek? Je to bojový sport, stát se může všechno. Když bude Floyd v normální formě, tak si Conor ani neškrtne! Mayweather dlouho neboxoval a neviděl jsem ho, ale bude-li připravený jako na předešlé zápasy, Ir nemá šanci.

Lukáš Konečný (39 let, boxer) 1) Není to klasický velký očekávaný zápas. Jde jen o show, o vydělání peněz. Na průběh zápasu jsem zvědavý, ne proto, že bych třeba čekal nějaké překvapení. Obávám se ale, že Mayweather bude taktizovat, aby bavil diváky a získal další možnost na vydělání snadných peněz a podobně. 2) Za normálních okolností Floyd Connora ztrapní, ale jak jsem psal výše, mám trochu obavy z taktizování, předem domluveného průběhu zápasu a podobně.

Lucie Sedláčková (22 let, boxerka) 1) Můj názor je, že tohle se nikdy nemělo stát. Z hlediska bojového umění, je to blbost, v porovnání je to stejné, jako by vyzval desetibojař specialistu v oštěpu. Z hlediska businessu je to nejspíš dobrý tah pro dnešní generaci. Dnešní generace zajímá v první radě peníze a v druhé řadě show. Pro mě jsou oba dva bojovníci a dobří sportovci v každé své disciplíně. Jsou to osobnosti, které tohle nemají zapotřebí. 2) Já pevně doufám, že si Floyd užije svůj poslední zápas a vyrovná tak své skóre a Conorovi přeji, aby si užil slávu, kvůli které to celé divadlo dělá.

Štěpán Horváth (34 let, nejlepší český profi boxer) 1) Maywether – úspěšný sportovec, vynikající boxer. McGregor – výborný zápasník MMA. Tihle dva se nikdy neměli utkat. Je to podle mého názoru ostuda bojové scény. Ale lidé to máji radí a lidé si to přejí, tak ať si to užijí. Ani jeden z nich to nemá zapotřebí, ale peníze dělají divy. Zkuste se jich zeptat, jestli by do toho šli bez honoráře a znáte odpověď. 2) Měl by vyhrát Maywether, jestli ne tak ten honorář byl hodně velký.

Fabiána Bytyqi (21 let, boxerka) 1) Myslím si, že pro box není tento zápas vůbec přínosem… ale když na to budu koukat očima člověka, co neřeší přínos pro sport, tak je to pro mě dost zajímavý zápas dvou ikonických osob, naprosto rozdílných stylů. Těším se! 2) Nechci říct, že někomu přímo fandím, ale McGregora mám pro jeho osobitost a styl, jakým zápasí a dělá celou show okolo, hrozně ráda. Předpokládám, že jestli McGregor Mayweathera ničím do pátého až šestého kola nepřekvapí, tak je to Mayweatherovo. Ale samozřejmě, je to nevyzpytatelný sport a nikdy nevíte, co se odehraje následující vteřinu. Rozhodně bych nedělala z McGregora outsidera jako spousta lidí. Mayweather je sice neporažený a boxerský král, ale s někým jako je McGregor, s jeho pohybem a tak podobně se ještě nesetkal. Sama jsem zvědavá, jak toto utkání z dvou různých bojových světů dopadne. Budu poctivě sedět u televize a sledovat.

Zdeněk Chládek (27 let, amatérský boxer) 1) Myslím, že je to skvělý byznys. Nevěřil jsem, že se to uskuteční. Každopádně je to pro lidi obrovský tahák a každý se mě ptá na názor. 2) Sám jsem zvědavý. Dle všeho by měl vyhrát Mayweather, ale v boxu nikdy nevíte, co se muže stát. Mayweather nestal v ringu dva roky, ale jeho zkušenosti, přesnost a bezchybnost by ho měla dovést do vítězného konce.

Daniel Táborský (24 let, amatérský boxer) 1) Tenhle zápas vidím jako chytrý tah od obou. Floyd završí kariéru 50. výhrou, která nebude moc náročná, ale zápas všechny zajímá. Tedy i vydělá slušný balík a Gregor si za ten zápas vydělá víc než za celou dosavadní kariéru. Ale z boxerského hlediska to není moc zajímavý zápas. 2) Čekám Floydovu výhru buď na body, nebo KO v pozdějších kolech.

Lucie Pudilová (23 let, MMA zápasnice v UFC) 1) Hra peněz. 2) Floyd Mayweather má profesionální skóre 49:0 a aby překonal legendárního Rockyho Marciana, schází mu jedno vítězství. Na druhou stranu Conor McGregor je momentálně nejpopulárnějším zápasníkem a vlastníkem dvou titulů ve dvou váhových kategoriích v UFC, v nejrychleji rozvíjejícím sportu na světě, MMA. Vzhledem k tomu, že jsem zápasnice MMA a zápasím ve stejné organizaci jako Conor, tak fandím pochopitelně Conorovi. Vyhrát může kdokoliv.

Karlos Vémola (32 let, legenda českého MMA) 1) Vnímám ten zápas jako obrovský přínos pro sport. Jak pro box, tak MMA. Zápas století. Box upadal, teď se o něm mluví a MMA roste čím dál tím víc... 2) Ať to dopadne jakkoliv, McGregor je už teď vítěz. I když si nemyslím, že má šanci vyhrát. 49x se to nikomu nepovedlo a i když má bombu, Mayweather už porazil mnohem lepší boxery a vždy si to ohlídal. Ale Mcgregor je tvrdý, takže si nemyslím, že bude zastaven. Takže můj tip je 12 kol jednoznačně na body Mayweather, ale McGregor pak bude vítěz v očích fanoušků, že nejlepší boxer světa ho nedokázal stopnout.

André Reinders (36 let, bývalý profesionální mistr Evropy v MMA) 1) Je to obrovská show. Ale i show je to, o čem bojové sporty jsou. Hodně skalních příznivců, především boxu, je proti tomuto zápasu, ale já si myslím, že to je pro naše sporty velký přínos. Show přiláká nové diváky a peníze do bojových sportů. A ano, ten přínos bude větší pro MMA, protože i když Connor prohraje, ale jen na body, tak je to pro MMA obrovská výhra. A to nemluvím o tom, kdyby Connor vyhrál. A byť by to bylo překvapení, stát se to může. Neortodoxní styl boxu může dělat Mayweatherovi problém. 2) Můj tip, Connor do třetího kola KO, anebo Floyd na body.

Patrik Kincl (28 let, zápasník MMA) 1) Nejslavnější osobnost novodobého MMA proti nejslavnější osobnosti novodobého boxu, co víc si přát? Půjde o souboj stylů a generací, který mě určitě několikrát zvedne ze židle. Myslím, že tento zápas se zapíše do historie. Já tedy budu Vánoce slavit již 26. srpna. 2) Fakt nevím. Je to jako kdyby vícebojař šel sprintovat s Boltem. Jenže podle informaci, které se šíří, je to spíš jako by řekli, že Bolt má natažený stehenní sval. (směje se)

Eldar Rafigaev (30 let, zápasník MMA a v jiu jitsu) 1) Myslím, že je to zápas století, který bude sledovat celý svět. Co se týká peněz, myslím, že žádný jiný zápas tolik peněz neměl a nebude mít. 2) Očekávám, že Mayweather ukončí zápas, ve kterémkoliv kole bude chtít.

Jakub Běle (23 let, zápasník MMA) 1) Z hlediska nějakých žebříčků to nemá žádný smysl, je to prostě money fight, který přitahuje asi tu největší pozornost za posledních x let. Je to dobré jak pro box, tak pro MMA, protože díky tomuto oba sporty získají nové fanoušky. Pro MMA je ten přínos asi daleko větší. 2) Conor, co kdy řekl, to dokázal uskutečnit. Vždycky jsem byl proti němu, vsázel na druhé až do jeho posledního zápasu. Tam už jsem mu začal věřit a oblíbil si ho. Přináší něco nového a myslím si, že na Floyda šanci má. Přináší do boxu úplně jiný pohyb, styl a to nesedí žádnému klasickému boxerovi. Pokud Conor trefí jeho zadní, tak může být po zápase, jinak by to logicky měl od začátku řídit Floyd. Spousta lidí ale právě zapomíná, že i když je to box, jde pořád o boj. Dva lidi se budou snažit poslat toho druhého k zemi a stát se může cokoliv. Conorovy šance bych tedy určitě nesnižoval a budu mu i fandit.

Jan Malach (25 let, zápasník MMA) 1) Vnímám zápas pozitivně. Pokud by McGregor vyhrál, tak by MMA v očích fanoušků klasického boxu určitě stouplo. Taky jsem zastáncem názoru, že by o bojových sportech mělo být více slyšet a zápas Mayweather-McGregor tomu jenom pomůže. 2) Očekávám, že vyhraje Mayweather. Viděl jsem několikrát většinu jeho zápasů a vím, že čistě ho trefit víceméně nejde. Pár lidí, co ho trefilo, by se však našlo, třeba Mosley. Šance McGregora vůbec nebudu zatracovat, protože za 12x3 minut fightu má šanci něco trefit, ale Mayweather se od mala věnuje jenom boxu a 20 let jenom vyhrává, tudíž se přikláním na jeho stranu.