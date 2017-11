Bleskové K.O.! Wilder obhájil titul organizace WBC za 179 vteřin

Americký boxer Deontay Wilder knokautoval Kanaďana Bermana Stiverneho v prvním kole a obhájil titul profesionálního mistra světa těžké váhy organizace WBC. Před domácím publikem v New Yorku v hale Barclays Center zničil svého vyzyvatele za 179 sekund.

Dvaatřicetiletý Američan, bronzový olympijský medailista z Pekingu 2008, si v 39. souboji mezi profesionály připsal už osmatřicáté vítězství před časovým limitem.

Jen jednou Wilder boxoval celých dvanáct kol, a to právě se Stivernem v lednu 2015 v Las Vegas, než zvítězil přesvědčivě na body a sesadil ho z trůnu pro šampiona WBC.

O šest let starší Stiverne, jenž neboxoval skoro dva roky, šel k zemi hned po první Wilderově kombinaci. To se do konce prvního kola opakovalo ještě dvakrát.

Nyní by se Wilder rád utkal s britským mistrem světa organizací IBF i WBA Anthonym Joshuou. Ten má na kontě dvacet vítězství z 20 duelů a všechny před limitem.

"Pojďme do toho, už dlouho na tenhle souboj čekám. Vyhlásil jsem mu válku. Přijímáš mou výzvu?" vzkázal Wilder v sobotu v New Yorku na dálku Joshuovi.