Ten, co dal K.O. Joshuovi. Normální duel, říká Nistor. V Praze vyzve Kubu

Řada medailistů z olympijských her, mistrovství světa i Evropy či jediný muž, kterému se podařilo uštědřit K.O. současnému vládci světového boxu Anthonymu Joshuovi. Hvězdná boxerská sestava se ve středu v podvečer představí v pražském Paláci Lucerna, kde se uskuteční netradiční souboj mezi výběrem Evropy a hvězdnou reprezentací Kuby, za kterou nastoupí například i olympijský vítěz a čtyřnásobný světový šampion Julio César La Cruz.

"Nic lepšího z pohledu boxu v České republice v příštích deseti letech nebude. To by se zde musely konat olympijské hry nebo mistrovství světa," uvedl Pavel Hynek z pořádajícího klubu Bigboard Praha na dnešní tiskové konferenci. "Jsem rádi, že můžeme v Praze ukázat špičkový amatérský box. Myslím si, že hodně profíků by s kubánskými reprezentanty prohrálo," podotkl další z pořadatelů Ladislav Kutil, bývalý úspěšný boxer.

Ve výběru Kuby se vedle Césara La Cruze (do 81 kg) představí i olympijský vítěz z Londýna a stříbrný z Ria Roniel Iglesias Sotolongo (do 69 kg), šampion z Ria Arlen López Cardona (do 75 kg), úřadující mistr světa a bronzový medailista z Ria Erislandy Savón Cotilla (do 91 kg) nebo Yoandy Toirac Ortega (nad 91 kg).

"Pro nás jako kubánské boxery jsou cesty do Evropy velmi důležité, protože evropští boxeři jsou silní a jsou velmi dobrou konkurencí. Myslíme si, že by bylo dobré podobnou akci v příštích letech zopakovat, protože jsme tu měli výborné podmínky pro trénování a cítíme se tady velmi dobře," uvedl hlavní trenér Kuby Rolando Acebal na dotaz ČTK.

V hlavním programu se v ringu představí jeden český boxer - Jiří Havel se utká se Savónem Cotillou, synovcem slavného Félixe Savóna. "Vážím si toho, že jsem se dostal do týmu Evropy. Je to příležitost pro český box ukázat, co umíme, a hlavně box jako takový v Česku zvýraznit. U nás není podporovaný a zvýrazněný je hlavně profesionální box," řekl Havel, jenž se připravuje na nejtěžší zápas dosavadní kariéry.

"Bude to výrazně nejlepší boxer, proti kterému jsem stál. Budu boxovat, jak nejlépe umím, a uvidíme. Nejdu do ringu prohrát, jdu vyhrát, ale je to pro mě spíš zkušenost pro budoucnost," uvedl několikanásobný domácí mistr. Domácí box bude zastupovat i Erik Hulijev, který v Česku žije. Několikanásobný mistr republiky má arménské předky a narodil se na Ukrajině.

Vedle sedmi hlavních zápasů bude součástí galavečera, který začne v 18:00, dalších pět duelů. V předzápasech se představí například nejlepší česká boxerka Martina Schmoranzová, Pavel Polakovič, Miloš Bártl nebo Adam Kolařík.

Největší postavou evropského výběru je Mihai Nistor z Rumunska, který se utká v zápase kategorie nad 91 kg s Ortegou. Vítěz prvního profesionálního světového šampionátu pod hlavičkou mezinárodní organizace AIBA v roce 2011 na ME knokautoval současného krále profesionálního boxu, Brita Anthonyho Joshuu. To se zatím nikomu jinému nepodařilo.

"Každý se mě na ten zápas pořád ptá... Byl to normální zápas. Boxovali jsme a já vyhrál," pousmál se Nistor. "Dodržel jsme taktiku, kterou mi trenér stanovil, a výsledek byl, jaký byl," dodal.