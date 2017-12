Úspěch pro české boxerky! Bytyqi i Sedláčková získaly stříbrný pás organizace WBC

Doposud neporažená Bytyqi v posledním zápase galavečera Box Live v ústecké sportovní hale Sluneta zakončila povedenou akci, kterou provázela řada výher před limitem. Blízko výhry nad Yaziduovou byla již v závěru prvního kola, ale soupeřka začala signalizovat úder zezadu na hlavu a česká boxerka s kosovskými předky přestala boxovat. Ve druhém kole ale již duel ukončila.

"Byla to rychlovka a ani jsem to nečekala. Už jsem jednou s boxerkou z Tanzanie byla v ringu a ta toho vydržela hodně. Teď se ale prostě naskytla šance, tak jsem ji využila," řekla jedenadvacetiletá Bytyqi, jež si připsala 12. výhru mezi profesionálkami.

"Měla silný úder, ale neměla takovou techniku. Na konci prvního kola mi přišlo, že nechce boxovat, jak začala couvat do provazů, tak mi bylo blbé do ní mlátit. I když trenér řval, ať za ní jdu. Nakonec to ale dobře dopadlo," uvedla svěřenkyně Lukáše Konečného.

Jednoznačný průběhem měl i zápas Sedláčkové, všichni tři rozhodčí ho shodně obodovali poměrem 100:90. "Byla to houževnatá a dobrá soupeřka," řekla třiadvacetiletá česká boxerka, která něco podobného očekávala. "Po všech změnách, které jsem udělala, to bylo náročné. Měla jsem ale kolem sebe skvělý tým. Snoubenec byl hlavní trenér, což byla velká psychická podpora, a jsem strašně šťastná, že to vyšlo," uvedla Sedláčková, která se již nepřipravuje pod vedením Konečného, ale svého přítele Štěpána Horvátha.

Vedle pozměněné přípravy tak byly i jiné pokyny do ringu. Zatímco Konečný je vždy v hale slyšet, Horváth je tišší. "Musím říct, že mi to takhle vyhovuje," pousmála se rodačka z Děčína. "Nebylo to lehké, šest týdnů jsme trochu náš vztah přehodnotili, byla jsem svěřenec a on můj trenér. Doufám, že se to teď přehodí zpět a budeme opět snoubenci," doplnila Sedláčková.

Bytyqi i Sedláčková věří, že je dnešní úspěch posune k vysněnému zápasu o titul mistryně světa. Obě již v minulosti získaly pásy juniorských šampionek WBC. "Mám třetí pás a tohle je vstupenka k duelu o mistra světa," řekla Sedláčková. "Uvidíme, jestli k tomu dojde. Tohle je poslední stupínek před tím," uvedla Bytyqi.

Ve třetím hlavním zápase v zaplněné ústecké hale si pátou výhru před limitem v pátém zápase připsal v těžké váhové kategorii devatenáctiletý Tomáš Šálek, jenž knokautoval Lászla Tótha z Maďarska již v 1. kole.