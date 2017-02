Z nuly na Tour de France? Bývalý biker Cink šokuje, už je v širší nominaci

Cyklista Ondřej Cink dělá všechno pro to, aby se o něm co nejdřív přestalo mluvit jako o bývalém bikerovi. Někdejší olympionik na horském kole příjemně šokuje po svém přestupu na silnici a prvních pár dnů ostrého programu ozdobil celkovým 9. místem na silně obsazeném závodě Ruta del Sol v Andalusii, což mu v jeho bahrajnském týmu nečekaně vyneslo i zařazení do širší nominace na Tour de France.

V polovině února seděl Ondřej Cink poprvé na cyklistickém speciálu pro časovku. „Dvě hodiny a všechno mě bolí!“ hlásil první zkušenosti. O několik dnů později je proměnil ve skvělé 15. místo v časovce na etapovém závodě Ruta del Sol.

Dal tím základ nejen svému umístění na celkovém umístění v top 10, ale něčemu ještě důležitějšímu. Tým Bahrajn-Merida mu v Andalusii oznámil, že ho zařazuje do širší nominace na slavnou Tour de France.

Jeho, bývalého bikera, hned v prvním roce ježdění na silnici.

Byl by to pro Cinka splněný sen. A taky velký šok.

„Vůbec jsem nečekal, že to půjde takhle hladce. Sám jsem překvapený a zároveň hrozně šťastný, že mi to takhle vyšlo. Snad jsem ukázal, že nejsem slabý článek a v týmu nebudu mít pořád jen roli domestika. Dokonce už se tu mluví o Tour de France, což je pro mě absolutní šok,“ svěřil se serveru supercycling.cz.

O tom, že by měl největší třítýdenní etapové závody na mušce, se mluvilo už před prvním soustředěním týmu na konci loňského roku. Cink si věřil na to, že se stane vrchařem. „Budeme se soustředit na to, abych byl jezdcem pro etapy v horách,“ kalkuloval. Věřil, že se bude pohybovat v tréninkové skupině kolem Vincenza Nibaliho, největší hvězdy nově tvořené sestavy a bývalého vítěze Tour de France.

Svoje očekávání nicméně výrazně předběhl.

Původně letos žádnou Grand Tour v plánu neměl, ale teď je možné, že se to změní. „Říkali, že jsem na tom výkonnostně dobře, a dali mě do širší nominace na Tour. Zatím je předčasné dělat z toho nějaké závěry, ale měl bych odjet na soustředění s částí týmu, která o Tour bude bojovat. Takže se možná pak nějak změní můj program,“ popsal novinky Cink.

Výborně mu v Andalusii sedly ty nejtěžší fáze závodu, tedy královská horská etapa a individuální časovka. „Vůbec jsem nevěděl, co od sebe můžu čekat. Na časovkářské koze jsem seděl podruhé v životě. Sedl jsem na to a jel jsem doraz. Asi jsem měl dobrou výkonnost. Nahrálo mi, že časovka měřila jen 12 kilometrů a byla dost zvlněná. Na dlouhou časovku mi ještě chybí takový ten správný tah. Cítím, že se na tom kole ještě musím líp poskládat. Chce to ještě spoustu tréninků,“ nepřeceňuje svoje první výsledky.

Možná si na ně ale už brzo vzpomene jako na ty, které mu přinesly debut na Tour de France.